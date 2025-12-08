Quốc gia nào sản xuất được xe chống đạn phục vụ nguyên thủ?

Các dòng "xe nguyên thủ" không được sản xuất đại trà và thường chỉ hiện diện ở các sự kiện lớn của quốc gia. Không chỉ là phương tiện chuyên chở bảo vệ các lãnh đạo cấp cao, những chiếc xe này mỗi khi xuất hiện còn được coi như biểu tượng đỉnh cao của quyền lực và thể hiện tinh hoa của nền công nghiệp ô tô mỗi nước.

Dưới đây là Top những mẫu xe dành cho nguyên thủ nổi bật trên thế giới hiện nay. Điểm chung của chúng là đều được sản xuất bởi hãng nội địa, sở hữu các tiêu chuẩn đặc biệt như chống đạn, có vách ngăn riêng tư và loạt tiện ích xa xỉ. Trong đó, sự xuất hiện của Lạc Hồng 900 LX - mẫu xe chống đạn tiên phong của Việt Nam - cho thấy sự chuyển mình của ngành công nghiệp ô tô Đông Nam Á.

The Beast 2.0 (Mỹ)

Cadillac One – Ảnh: northernvirginiapolicecars

Chiếc limousine đặc biệt phục vụ Tổng thống Mỹ còn được gọi là Cadillac One, được sản xuất bởi tập đoàn General Motors (GM). The Beast 2.0 được mệnh danh là một "pháo đài di động" với khả năng bảo vệ Tổng thống Mỹ trước mọi mối đe dọa.

Cụ thể, xe có lớp vỏ ngoài làm bằng nhiều vật liệu kết hợp bao gồm thép, nhôm, titan và gốm sứ, đủ sức chống lại đạn xuyên giáp, chất nổ.

Trang bị phòng thủ trên The Beast 2.0 còn bao gồm cả súng hơi cay, bình chữa cháy, và có thể cả hệ thống tạo màn khói để đánh lạc hướng kẻ tấn công, biến mẫu xe này thành một trong những chiếc xe an toàn nhất thế giới.

Aurus Senat (Nga)

Aurus Senat - Ảnh: Daily Sabah

Tương tự The Beast 2.0, Aurus Senat cũng là một chiếc limousine được sản xuất nội địa để phục vụ Tổng thống Nga.

Chiếc xe được tăng cường khả năng chống đạn nhờ thân xe bọc thép dày nhiều lớp và kính cường lực dày lên tới 65 mm. Sàn xe có lớp gia cố chống bom.

Aurus Senat tích hợp sẵn vũ khí hạng nhẹ tấn công bên trong để vệ sĩ sử dụng, cùng với hệ thống cung cấp oxi độc lập, đảm bảo an toàn cho người ngồi trong trường hợp bị tấn công hóa học hoặc sinh học.

DS No8 (Pháp)

DS No8 - Ảnh: DS Automobiles

Một mẫu xe điện hiếm hoi được chọn làm phương tiện phục vụ nguyên thủ là DS No8 của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Nội thất của DS No8 được hoàn thiện bằng nhiều vật liệu cao cấp, với các chi tiết được làm thủ công như tapi cửa sử dụng họa tiết xếp ly, tựa tay trung tâm có hình thêu hay tấm khảm từ sợi rơm lúa mạch trên táp-lô và viền cửa.

Chiếc xe phục vụ tổng thống Pháp được tăng cường lớp bảo vệ bởi nhà sản xuất xe bọc thép Centigon.

Lạc Hồng 900 LX (Việt Nam)

Lạc Hồng 900 LX - Ảnh: VinFast

Lạc Hồng 900 LX của Việt Nam là cái tên mới nhất gia nhập đội hình này, lần đầu ra mắt tại Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025). Xe được sản xuất giới hạn với 2 phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản chống đạn phục vụ nguyên thủ.

Trong đó, phiên bản chống đạn được bọc thép toàn bộ, gia cố thân vỏ và khung gầm, cửa kính và vách ngăn chống đạn phía sau bởi INKAS Armored Vehicle Manufacturing (Canada) - hãng chuyên bọc thép xe hàng đầu thế giới.

Lớp bảo vệ này cho khả năng chống lại các loại đạn súng trường NATO Ball M80 và lựu đạn loại DM51. Giống như các xe nguyên thủ khác trên thế giới, Lạc Hồng 900 LX cũng được trang bị lốp run-flat giúp có thể đi được 80-100 km khi bị xịt, cùng loạt thiết bị chuyên dụng như hệ thống cấp oxi, hệ thống cứu hỏa tích hợp, điện thoại vệ tinh... Bản chống đạn có công suất tối đa 455 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620 Nm, đã được nâng cấp để phù hợp với trọng lượng xe hơn 5 tấn.

Điểm nhấn sang trọng trong thiết kế của Lạc Hồng 900 LX nằm ở logo và các chi tiết mạ vàng trong và ngoài xe. Không gian bên trong toát lên vẻ xa xỉ với nội thất sử dụng vật liệu cao cấp như gỗ Golden Nanmu, da Nappa... Khoang nguyên thủ phía sau siêu rộng, có bệ tỳ chân, vách ngăn khoang lái bằng kính cách âm và hệ thống điện đàm hiện đại.

Trong nhóm các mẫu xe dành cho nguyên thủ quốc gia, Lạc Hồng 900 LX là trường hợp hiếm sử dụng hệ truyền động thuần điện. Đáng chú ý, đây là một trong số rất ít mẫu xe có xuất xứ từ Đông Nam Á. Việc tự phát triển và hoàn thiện được một mẫu xe nguyên thủ chống đạn đặt Việt Nam vào cùng nhóm với những quốc gia sở hữu nền công nghiệp ô tô ở tầng cao nhất.

Đây cũng là bước chứng minh năng lực chế tạo, tích hợp công nghệ phức tạp và quản trị chuỗi cung ứng, cho thấy khu vực Đông Nam Á không chỉ là nơi tiêu thụ xe mà đã bắt đầu tham gia vào nhóm quốc gia có khả năng tạo ra sản phẩm biểu tượng mang chuẩn mực kỹ thuật toàn cầu.