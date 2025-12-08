VKS truy tố và kêu gọi Lê Trung Khoa ra đầu thú

Ngày 8/12/2025, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) đã ban hành Cáo trạng số 2320/CT-VKSTC-V1, truy tố bị can Lê Trung Khoa (sinh năm 1971, quê quán Thanh Hóa) về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ", quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Bị can Lê Trung Khoa, có nơi thường trú trước khi xuất cảnh là Số 01, Ngõ 81, đường Láng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Hiện ông Khoa đang ở Cộng hòa Liên bang Đức.

Bị can Lê Trung Khoa - Ảnh: VGP

Cùng với việc truy tố, VKSND Tối cao kêu gọi bị can Lê Trung Khoa đến trình diện tại trụ sở cơ quan công an, VKSND tại Việt Nam, hoặc liên hệ với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước.

Trước đó, ngày 5/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã số 1642/QĐTN-ANĐT-P3 đối với ông Lê Trung Khoa.

Cùng bị khởi tố với Khoa còn có Đỗ Văn Ngà (48 tuổi, quê Gia Lai) và Phạm Quang Thiện (47 tuổi, trú phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội; nguyên Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ) với tội danh tương tự.