Giá cà phê hôm nay 28-11: Tăng trở lại, Malaysia mê cà phê Việt

28-11-2025 - 08:11 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay quay đầu tăng với Robusta trong khi sàn New York – Mỹ, chuyên Arabica nghỉ lễ

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 28-11 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng từ 2 – 26 USD/tấn, kỳ hạn giao xa tháng 7-2026 giảm 2 USD/tấn.

Robusta phục hồi, Arabica nghỉ lễ

Ở kỳ hạn tham chiếu giao tháng 1-2026, giá Robusta tăng 26 USD/tấn, lên 4.539 USD/tấn; giá Arabica giao tháng 12-2025 tạm thời ở mức 9.070 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước dự kiến sẽ phục hồi từ mức bình quân 111.300 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Với mức giá cà phê hiện tại, đa số các doanh nghiệp đều khuyến khích khách hàng tăng mua bởi nhận định đây là thời điểm tốt về giá.

Việt Nam đang trong giai đoạn cao điểm thu hoạch, hàng dồi dào và nhiều nhà vườn, nhất là vườn quy mô nhỏ cần bán ra một lượng nhất định để cho chi phí trang trải cho thu hoạch và cũng như chi phí sinh hoạt.

Giá cà phê hôm nay 28-11: Tăng trở lại, Malaysia mê cà phê Việt- Ảnh 1.

Giá cà phê Robusta hôm nay phục hồi trên sàn

Malaysia mê cà phê Việt

Liên quan đến thị trường cà phê, các doanh nghiệp trong ngành gần đây đã khai thác tốt các thị trường gần, điển hình trong khối ASEAN.

Số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), cho thấy trong 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam là nguồn cung số 1 cho Malaysia, đạt 25.800 tấn, tăng 5% với đơn giá bình quân 5.500 USD/tấn. 

Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Malaysia đạt 42% từ mức 38% của cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, nhập khẩu cà phê nói chung của Malaysia giảm gần 6%, chỉ đạt 60.700 tấn cho thấy các cà phê Việt đã khai thác tốt, kể cả khi thị trường giảm mua.

Giá cà phê hôm nay 26-11: Tăng 3 con số trở lại

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

