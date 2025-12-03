Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá cà phê hôm nay 3-12: Rớt giá liên tục, chưa tìm thấy đáy

03-12-2025 - 09:45 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay ghi nhận thêm phiên giảm mạnh với cả Robusta và Arabica khi Việt Nam dồn dập thu hoạch

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 3-12 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tiếp tục giảm từ 2,7% - 2,8%; giá cà phê Arabica trên sàn New York – Mỹ cũng mất 1,64% - 1,87%.

Ở kỳ hạn tham chiếu, giá Robusta giao tháng 1-2026 rớt đến 121 USD/tấn, còn 4.351 USD/tấn; giá Arabica giao tháng 3-2026 tụt mạnh hơn, tới 140 USD/tấn, còn 8.230 USD/tấn.

Với đà giảm này, giá cà phê trong nước hôm nay dự báo sẽ giảm tiếp sau khi đã có 2 phiên đầu tuần tụt dốc, tổng cộng mức giảm lên đến 5.400 đồng/kg, còn bình quân 106.900 đồng/kg trước giờ sàn London mở cửa. Trong đó, mức giá thấp nhất ở Lâm Đồng, chỉ 106.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 3-12: Rớt giá liên tục, chưa tìm thấy đáy- Ảnh 1.

Giá cà phê đang giảm nhưng chưa đáng lo

Giá cà phê trong nước giảm sâu hơn trên sàn trước áp lực thu hoạch dồn dập, hàng dồi dào.

Tại Hội nghị Cà phê quốc tế Châu Á – Coffee Outlook (AICC) do Công ty Informa Connect và Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) tổ chức, diễn ra trong 2 ngày 2 và 3-12, nhiều đại biểu đã chia sẻ về tình hình bão lũ, một số vườn cà phê bị ngập sâu, hư hại nặng.

Ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch VICOFA cho biết sau 2 vụ giá cà phê ở mức cao, tình hình tài chính tốt, nông dân có khả năng giữ hàng, không bán ra ồ ạt ở cả Việt Nam và Brazil.

Nhờ đó, bất chấp thu hoạch, giá cà phê Robusta sẽ vẫn ở trên mức 4.000 USD/tấn, giá nội địa không dưới 80.000 đồng/kg.

Ở vụ trước, giá cà phê nội địa thời điểm thấp nhất dưới 90.000 đồng/kg, giá trên sàn thấp nhất khoảng 3.700 USD/tấn.

Không phải Ấn Độ hay Thái Lan, gạo của một quốc gia đang gặp khốn đốn: Giá giảm 28% nhưng hàng nhập khẩu thắng lớn, gạo nội địa lâm cảnh ế ẩm

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải Ấn Độ hay Thái Lan, gạo của một quốc gia đang gặp khốn đốn: Giá giảm 28% nhưng hàng nhập khẩu thắng lớn, gạo nội địa lâm cảnh ế ẩm

Không phải Ấn Độ hay Thái Lan, gạo của một quốc gia đang gặp khốn đốn: Giá giảm 28% nhưng hàng nhập khẩu thắng lớn, gạo nội địa lâm cảnh ế ẩm Nổi bật

Tháng này, Hyundai Palisade giảm giá tối đa 200 triệu, Santa Fe 180 triệu

Tháng này, Hyundai Palisade giảm giá tối đa 200 triệu, Santa Fe 180 triệu Nổi bật

Mazda CX-5 "khai tử" bản xăng từ năm sau ở thị trường này, Việt Nam có đi theo sau?

Mazda CX-5 "khai tử" bản xăng từ năm sau ở thị trường này, Việt Nam có đi theo sau?

09:21 , 03/12/2025
Ấn Độ lại được mua dầu Nga với chiết khấu lớn, Moscow cam kết tăng nguồn cung, chuyện gì đang xảy ra?

Ấn Độ lại được mua dầu Nga với chiết khấu lớn, Moscow cam kết tăng nguồn cung, chuyện gì đang xảy ra?

08:45 , 03/12/2025
VinFast Limo Green bán tại Ấn Độ từ năm sau, khai thác phân khúc đang cung ít nhưng cầu nhiều

VinFast Limo Green bán tại Ấn Độ từ năm sau, khai thác phân khúc đang cung ít nhưng cầu nhiều

08:02 , 03/12/2025
Tất tần tật về điện thoại gập ba của Samsung

Tất tần tật về điện thoại gập ba của Samsung

07:25 , 03/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên