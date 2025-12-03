Giá sầu riêng tăng vọt

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, Monthong loại A từng rơi về 70.000 đồng/kg trong tháng 9-10, nhưng hiện đã phục hồi lên 110.000-125.000 đồng/kg. Ri6 cũng tăng từ 40.000 lên 67.000 - 70.000 đồng/kg.

Ở nhóm hàng loại B (2.5 hộc), Monthong dao động 97.000 - 100.000 đồng/kg và Ri6 khoảng 50.000 - 55.000 đồng/đồng, cao hơn 30-50% so với hồi tháng 10.

Thương lái nhận định, giá tăng chủ yếu nhờ hoạt động thông quan hàng xuất khẩu đã trở lại bình thường. Trong bối cảnh vụ nghịch khiến nguồn cung khan hiếm, sầu riêng từ Tây Nguyên đã hết mùa, thị trường chủ yếu dựa vào nguồn hàng miền Tây. Nhờ đó, giá được đẩy lên đáng kể.

Còn trên thị trường nông sản khác, giá cả diễn biến trái chiều. Giá hồ tiêu sáng nay (2/12) giảm sâu từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá tiêu hiện ở mức 150.000 đồng/kg. Khu vực Đông Nam Bộ cũng ghi nhận đà giảm tương tự.

Giá cà phê sáng nay tại khu vực Tây Nguyên cũng tiếp tục giảm sâu từ 800 đến 1.300 đồng, dao động ở khoảng 110.500 - 111.200 đồng/kg.

Dù vậy, năm nay vẫn là một năm thành công với người trồng cà phê, giá cà phê năm nay ở mức cao đã kéo theo chi phí thuê nhân công tăng lên 11.000 - 13.000 đồng/kg, giúp mỗi lao động có thể kiếm 250.000 - 300.000 đồng mỗi ngày. Khoản thu nhập này giúp bà con có thêm điều kiện chi tiêu vào dịp cuối năm.

Số liệu mới nhất của Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho thấy kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 11 đạt khoảng 754 triệu USD, giảm 18,7% so với tháng trước do tính mùa vụ nhưng tăng tới 65% so với cùng kỳ 2024. Tính chung 11 tháng, xuất khẩu rau quả đạt hơn 7,8 tỷ USD, tăng 18% và mang lại mức xuất siêu gần 5,4 tỷ USD. Riêng sầu riêng đóng góp hơn 3 tỷ USD, tiếp tục giữ vai trò chủ lực tại thị trường Trung Quốc - nơi vẫn là khách hàng lớn nhất của nông sản Việt Nam.