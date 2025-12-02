Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá cà phê hôm nay 2-12: Giảm mạnh, hàng trăm nhà mua hàng quốc tế đang quy tụ tại TP HCM

02-12-2025 - 08:48 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay giảm mạnh với Robusta dù hàng tồn kho trên sàn giảm do cà phê Việt Nam nhiều

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 2-12 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh bất ngờ giảm mạnh từ 1,57% - 2,04%; giá cà phê Arabica trên sàn New York – Mỹ giảm nhẹ dưới 0,5%. 

Việt Nam vào mùa cà phê, hàng ra đột biến

Ở kỳ hạn tham chiếu, giá Robusta giao tháng 1-2026 giảm 93 USD/tấn, còn 4.472 USD/tấn; giá Arabica giao tháng 3-2026 giảm 30 USD/tấn, còn 8.370 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước hôm nay có khả năng sẽ mất mốc 110.000 đồng/kg. Giá cà phê giảm khi Việt Nam đã vào mùa thu hoạch, hàng ra nhiều.

Giá cà phê hôm nay 2-12: Giảm mạnh, hàng trăm nhà mua hàng quốc tế đang quy tụ tại TP HCM- Ảnh 1.

Cà phê Việt Nam đang thu hoạch rộ

Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê trong kỳ 1 tháng 11-2025 đạt 37.700 tấn, trị giá 218,3 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2024, lượng xuất khẩu tăng 70% và trị giá tăng 75%, cho thấy nhu cầu thế giới vẫn duy trì ở mức cao dù nguồn cung biến động.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15-11, Việt Nam đã xuất khẩu gần 1,35 triệu tấn cà phê, thu về 7,64 tỉ USD. Con số này tăng 14,6% về lượng nhưng tăng tới 62,3% về trị giá so với cùng kỳ, phản ánh mức giá xuất khẩu đang ở vùng cao nhất nhiều năm.

Nhà mua hàng quốc tế đến Việt Nam

Ngành cà phê Việt Nam hôm nay cũng ghi nhận sự kiện quan trọng khi Hội nghị Cà phê quốc tế Châu Á – Coffee Outlook (AICC) khai mạc tại TP HCM, kéo dài đến ngày 3-12. Sự kiện do Informa Connect phối hợp VICOFA tổ chức, quy tụ hơn 200 đại biểu trong và ngoài nước, gồm doanh nghiệp sản xuất – chế biến – xuất nhập khẩu, các chuyên gia thị trường và nhiều tổ chức quốc tế. Đây được kỳ vọng là diễn đàn quan trọng để cập nhật xu hướng, chia sẻ dự báo và kết nối giao thương cho ngành cà phê Việt Nam trong giai đoạn giá biến động mạnh.

Giá cà phê hôm nay 1-12: Dồn dập thu hoạch và khuyến cáo quan trọng

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải sầu riêng hay gạo, Trung Quốc bất ngờ săn lùng trở lại một mặt hàng từ Việt Nam: Thu mua hơn 95% sản lượng, nước ta là 'trùm' thứ 2 thế giới

Không phải sầu riêng hay gạo, Trung Quốc bất ngờ săn lùng trở lại một mặt hàng từ Việt Nam: Thu mua hơn 95% sản lượng, nước ta là 'trùm' thứ 2 thế giới Nổi bật

Xe máy điện Honda ICON e: giảm giá 5 triệu

Xe máy điện Honda ICON e: giảm giá 5 triệu Nổi bật

Rau trái về TPHCM tăng dần, nhiều loại chỉ 10.000 đồng/kg

Rau trái về TPHCM tăng dần, nhiều loại chỉ 10.000 đồng/kg

06:50 , 02/12/2025
Tin vui cho giới esport: Anker hợp tác PUBG MOBILE, đưa công nghệ sạc thông minh bước vào đấu trường PMGC 2025

Tin vui cho giới esport: Anker hợp tác PUBG MOBILE, đưa công nghệ sạc thông minh bước vào đấu trường PMGC 2025

20:26 , 01/12/2025
Bí ẩn về phím bấm vật lý "huyền thoại" trên điện thoại vẫn còn đến ngày nay

Bí ẩn về phím bấm vật lý "huyền thoại" trên điện thoại vẫn còn đến ngày nay

20:17 , 01/12/2025
Loạt động thái lớn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại thị trường đông dân nhất thế giới

Loạt động thái lớn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại thị trường đông dân nhất thế giới

20:14 , 01/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên