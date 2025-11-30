Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lộ ảnh Toyota Innova Cross bản giá rẻ tại đại lý trước ngày ra mắt: Không khác nhiều bản giữa, vẫn có ghế da, phanh tay điện tử và 6 túi khí

30-11-2025 - 20:12 PM | Thị trường

Toyota Innova Cross 2.0G dù là bản tiêu chuẩn nhưng xe vẫn có những trang bị tạo cảm giác cao cấp và thu hút người dùng.

Một tư vấn bán hàng tại miền Nam đã đăng tải những hình ảnh của Toyota Innova Cross phiên bản G vừa về đại lý. So với phiên bản 2.0V cao cấp hơn, ngoại thất của bản 2.0G thay đổi khá nhỏ.

Thông qua ảnh chụp ngoại thất, Toyota Innova Cross 2.0G vẫn trang bị đèn chiếu sáng LED, đèn hậu LED nhưng chỉ dùng mâm kích thước 16 inch, trong khi bản 2.0V là 17 inch và bản 2.0HEV là 18 inch. Cửa cốp của bản tiêu chuẩn là loại đóng/mở cơ thay vì điện. Dù vậy, xe vẫn khá ngang ngửa với hai bản cao khi có đủ cảm biển trước/sau.

Sự khác biệt lớn nhất của Innova Cross bản giá rẻ nằm ở các trang bị nội thất. So với phiên bản 2.0V, phiên bản này sử dụng đồng hồ hiển thị dạng analog kèm màn hình TFT 4,2 inch thay vì màn hình 7 inch, vô-lăng không được bọc da cũng như không có lẫy chuyển số, ghế lái chỉnh cơ, màn hình cảm ứng trung tâm chỉ 8 inch thay vì 10,1 inch, cốp sau chỉnh cơ, không có camera 360 độ.

Bù lại, dù là bản tiêu chuẩn nhưng Toyota Innova Cross 2.0G vẫn sử dụng phanh tay điện tử đi kèm auto hold, điều hòa tự động, ghế ngồi bọc da hai tông màu, ga tự động và 6 túi khí.

Phiên bản Innova Cross giá rẻ được dự đoán sử dụng động cơ giống bản giữa, cụ thể là máy xăng 2.0L mạnh 172 mã lực, 205Nm, dẫn động cầu trước, số tự động vô cấp CVT. Tất nhiên, gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense sẽ không có mặt ở bản 2.0G, cũng như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và cảm biến áp suất lốp.

Hiện Toyota Việt Nam vẫn chưa công bố mở bán của Innova Cross 2.0G. Theo một nguồn tin uy tín, giá của mẫu xe này thậm chí có thể thấp hơn mẫu Innova E MT trước đây, tức có thể thấp hơn 755 triệu đồng.

