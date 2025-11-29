Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lộ thông tin Toyota Innova Cross bản giá rẻ: Thấp hơn 755 triệu, mâm xe, đồng hồ và màn hình nhỏ hơn, không ADAS nhưng có ga tự động, 6 túi khí, 8 cảm biến

29-11-2025 - 20:28 PM | Thị trường

Toyota Innova Cross bản giá rẻ mang tên 2.0G, lược bỏ một số trang bị so với bản 2.0V đi kèm giá bán có thể thấp hơn 755 triệu đồng.

Lộ thông tin Toyota Innova Cross bản giá rẻ: Thấp hơn 755 triệu, mâm xe, đồng hồ và màn hình nhỏ hơn, không ADAS nhưng có ga tự động, 6 túi khí, 8 cảm biến- Ảnh 1.

Toyota Việt Nam ngầm xác nhận Innova Cross có thêm phiên bản mới. Ảnh chụp màn hình

Trang facebook chính thức của Toyota Việt Nam đã xác nhận một mẫu xe sẽ xuất hiện phiên bản mới vào tối qua (28/11). Hình ảnh cho thấy chữ INN..., như ngầm khẳng định mẫu Innova Cross sẽ thêm một phiên bản nữa. Trước đó, nhiều đại lý Toyota đã tiết lộ mẫu Innova Cross có thêm bản giá rẻ, trùng khớp với điều trên.

Bên cạnh đó, một số thông tin về các trang bị của phiên bản này dần được hé lộ, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Theo đó, phiên bản Innova Cross giá rẻ nhiều khả năng sẽ mang tên 2.0G, định vị dưới bản 2.0V và 2.0HEV. Từ thông tin này, chúng ta có thể dự đoán xe sử dụng động cơ giống bản 2.0V. Cụ thể, xe trang bị máy xăng 2.0L mạnh 172 mã lực, 205Nm, dẫn động cầu trước, số tự động vô cấp CVT.

Lộ thông tin Toyota Innova Cross bản giá rẻ: Thấp hơn 755 triệu, mâm xe, đồng hồ và màn hình nhỏ hơn, không ADAS nhưng có ga tự động, 6 túi khí, 8 cảm biến- Ảnh 2.

Một chiếc Innova Cross tại nước ngoài có ngoại hình tương đối giống bản 2.0G sắp bán tại Việt Nam. Ảnh: MXH

Về ngoại hình, xe vẫn trang bị đèn chiếu sáng LED, đèn hậu LED nhưng không có đèn định vị ban ngày. Phiên bản này được cho sẽ chỉ dùng mâm kích thước 16 inch, trong khi bản 2.0V là 17 inch và bản 2.0HEV là 18 inch.

Sự khác biệt lớn nhất của Innova Cross bản giá rẻ nằm ở các trang bị nội thất. So với phiên bản 2.0V, phiên bản này sử dụng đồng hồ hiển thị dạng analog kèm màn hình TFT 4,2 inch thay vì màn hình 7 inch, vô-lăng không được bọc da cũng như không có lẫy chuyển số, ghế lái chỉnh cơ thay vì chỉnh điện, màn hình cảm ứng trung tâm chỉ 8 inch thay vì 10,1 inch, cốp sau chỉnh cơ, không có camera 360 độ mà chỉ camera lùi và không có cảnh báo áp suất lốp.

Lộ thông tin Toyota Innova Cross bản giá rẻ: Thấp hơn 755 triệu, mâm xe, đồng hồ và màn hình nhỏ hơn, không ADAS nhưng có ga tự động, 6 túi khí, 8 cảm biến- Ảnh 3.

Nội thất mẫu Innova Cross bản G tại nước ngoài. Ảnh: MXH

Ngoài ra, phiên bản 2.0G cũng sẽ không có các trang bị vốn không xuất hiện trên bản 2.0V. Bao gồm: cửa sổ trời, gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. 

Tuy nhiên, dù là bản giá rẻ, Innova Cross 2.0G vẫn sẽ có một số tính năng đáng chú ý như ga tự động, phanh tay điện tử kèm hỗ trợ dừng, điều hòa tự động kèm cửa gió hàng ghế sau, 8 cảm biến khoảng cách trước sau, 6 túi khí...

Lộ thông tin Toyota Innova Cross bản giá rẻ: Thấp hơn 755 triệu, mâm xe, đồng hồ và màn hình nhỏ hơn, không ADAS nhưng có ga tự động, 6 túi khí, 8 cảm biến- Ảnh 4.

Lộ thông tin Toyota Innova Cross bản giá rẻ: Thấp hơn 755 triệu, mâm xe, đồng hồ và màn hình nhỏ hơn, không ADAS nhưng có ga tự động, 6 túi khí, 8 cảm biến- Ảnh 5.

Bản 2.0G có vô-lăng không được bọc da, đồng hồ hiển thị dạng analog kèm màn hình nhỏ chỉ 4,2 inch. Ảnh: MXH

Giá bán của mẫu xe này vẫn chưa được tiết lộ. Theo một nguồn tin uy tín, giá của mẫu xe này thậm chí có thể thấp hơn mẫu Innova E MT trước đây, tức có thể thấp hơn 755 triệu đồng. Cho đến nay, Toyota Việt Nam vẫn chưa xác nhận các thông tin về phiên bản mới của Innova Cross.

