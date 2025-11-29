Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Honda CR-V chỉ còn động cơ hybrid, chuyển toàn bộ từ 7 chỗ sang 5 chỗ, liệu có áp dụng tại Việt Nam?

29-11-2025 - 19:20 PM | Thị trường

Honda CR-V bản mới tại Thái Lan có những thay đổi về cấu hình phiên bản, động cơ cũng như loạt trang bị tiêu chuẩn theo xe.

Honda CR-V tại Thái Lan vừa được giới thiệu phiên bản mới với một số thay đổi về trang bị cũng như số lượng phiên bản.

Đầu tiên, CR-V tại Thái Lan sẽ không còn sử dụng động cơ thuần xăng 1.5L tăng áp (188 mã lực), mà thay thế hoàn toàn bởi động cơ hybrid. Cấu hình động cơ xăng 1.5L tăng áp cũng đang được bán tại Việt Nam, nhưng nhiều khả năng vẫn sẽ được duy trì vào năm sau.

Bên cạnh đó, một thay đổi quan trọng là mẫu xe này sẽ không còn tùy chọn 7 chỗ ngồi ngồi mà chỉ còn 5 chỗ ngồi. Thực tế, đây là điều dễ hiểu bởi động cơ hybrid có bộ pin đặt ở khoang sau nên không thể lắp đặt thêm 2 ghế ở hàng thứ 3. Tại Việt Nam, phiên bản động cơ hybrid là e:HEV cũng chỉ có 5 chỗ.

Honda CR-V chỉ còn động cơ hybrid, chuyển toàn bộ từ 7 chỗ sang 5 chỗ, liệu có áp dụng tại Việt Nam?- Ảnh 1.

Honda CR-V tại Thái Lan sẽ chỉ còn động cơ hybrid và 5 chỗ ngồi. Ảnh: Honda

Về trang bị, Honda CR-V bản mới tại Thái Lan bổ sung hệ thống cảnh báo điểm mù trên gương, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, đồng thời loại bỏ Honda LaneWatch để thống nhất theo tiêu chuẩn an toàn hiện hành.

Tất cả phiên bản còn được trang bị tiêu chuẩn hệ điều hành Google cho màn hình giải trí trung tâm, chế độ lái Individual, ứng dụng Honda Connect kèm chìa khóa tích hợp trên điện thoại thông minh, cụm đồng hồ tốc độ 10,2 inch và bộ 4 cảm biến trước/sau.

Honda CR-V chỉ còn động cơ hybrid, chuyển toàn bộ từ 7 chỗ sang 5 chỗ, liệu có áp dụng tại Việt Nam?- Ảnh 2.

Nội thất Honda CR-V bản mới tại Thái Lan. Ảnh: Honda

Các bản từ e:HEV ES tại Thái Lan trở lên còn bổ sung làm mát ghế và dàn âm thanh Bose 12 loa. Riêng phiên bản RS được tinh chỉnh mạnh về diện mạo: cản trước/sau, ốp sườn, tay nắm cửa và toàn bộ chi tiết nội thất chuyển sang tông đen thể thao, kèm logo RS trên ghế trước và vô-lăng, cùng màu ngoại thất Urban Grey Pearl dành riêng cho RS và RS 4WD.

Như đã đề cập, Honda CR-V tại Thái Lan giờ đây chỉ có duy nhất cấu hình hybrid, dùng động cơ xăng 2.0L đi kèm mô-tơ điện cho tổng công suất 207 mã lực, mô-men xoắn 335Nm. Hộp số tự động CVT, kèm hệ dẫn động cầu trước hoặc dẫn động 4 bánh.

Gói trang bị an toàn trên xe vẫn bao gồm các tính năng trước đây như hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, ga tự động thích ứng, đèn pha tự động kết hợp với đèn chiếu xa có khả năng thích ứng tránh làm chói mắt xe ngược chiều, hệ thống giảm thiểu lệch làn, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo xe phía trước khởi hành.

Tại Việt Nam, khách hàng cũng sắp có Honda CR-V e:HEV mới được lắp ráp trong nước thay vì nhập khẩu. Trong đó phiên bản RS sẽ tinh chỉnh về trang bị đồng thời bổ sung thêm một bản hybrid dễ tiếp cận hơn mang tên bản L.

Một số hình ảnh Hond CR-V mới tại Thái Lan:

Honda CR-V chỉ còn động cơ hybrid, chuyển toàn bộ từ 7 chỗ sang 5 chỗ, liệu có áp dụng tại Việt Nam?- Ảnh 3.

Honda CR-V chỉ còn động cơ hybrid, chuyển toàn bộ từ 7 chỗ sang 5 chỗ, liệu có áp dụng tại Việt Nam?- Ảnh 4.

Honda CR-V chỉ còn động cơ hybrid, chuyển toàn bộ từ 7 chỗ sang 5 chỗ, liệu có áp dụng tại Việt Nam?- Ảnh 5.

Honda CR-V chỉ còn động cơ hybrid, chuyển toàn bộ từ 7 chỗ sang 5 chỗ, liệu có áp dụng tại Việt Nam?- Ảnh 6.

Honda CR-V chỉ còn động cơ hybrid, chuyển toàn bộ từ 7 chỗ sang 5 chỗ, liệu có áp dụng tại Việt Nam?- Ảnh 7.

Honda CR-V chỉ còn động cơ hybrid, chuyển toàn bộ từ 7 chỗ sang 5 chỗ, liệu có áp dụng tại Việt Nam?- Ảnh 8.

Honda CR-V chỉ còn động cơ hybrid, chuyển toàn bộ từ 7 chỗ sang 5 chỗ, liệu có áp dụng tại Việt Nam?- Ảnh 9.

Giá bán Mazda CX-5 lại về dưới 700 triệu đồng: Thêm áp lực cho Mitsubishi Destinator sắp ra mắt

Theo Hoàng Dũng

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
Honda CR-V, honda

