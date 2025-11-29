Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không phải Ấn Độ hay Trung Quốc, một quốc gia châu Á vừa tuyên bố sẽ không từ bỏ năng lượng Nga, từng là ông trùm nhập khẩu LNG đứng đầu thế giới

29-11-2025 - 14:34 PM | Thị trường

Quốc gia châu Á nhấn mạnh năng lượng từ Nga đóng vai trò thiết yếu đối với an ninh năng lượng.

Ảnh minh họa

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) trong buổi phỏng vấn với Reuters đã nhấn mạnh rằng dầu thô và khí đốt tự nhiên từ nước ngoài, bao gồm cả Nga, tiếp tục đóng vai trò thiết yếu đối với an ninh năng lượng quốc gia. Cơ quan này khẳng định việc bảo đảm nguồn cung năng lượng từ bên ngoài, trong đó có dự án dầu khí Sakhalin-1 tại Viễn Đông Nga, là vô cùng quan trọng, đồng thời cho biết chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để tránh gián đoạn nguồn cung.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ vừa áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Rosneft – nhà sản xuất dầu lớn nhất của Nga và là cổ đông tại dự án Sakhalin-1. Hiện dự án có sự tham gia của Rosneft và ONGC Videsh (Ấn Độ), mỗi bên nắm giữ 20% cổ phần, cùng với một liên danh Nhật Bản gồm METI và một số doanh nghiệp năng lượng nắm giữ 30%. Trước năm 2022, dự án do ExxonMobil điều hành nhưng tập đoàn này đã rời khỏi Nga sau khi xung đột tại Ukraine bùng phát. Khi các lệnh trừng phạt được áp dụng, doanh nghiệp và cơ quan của Nhật Bản tham gia vào dự án được miễn trừ do mức độ phụ thuộc cao vào nguồn cung năng lượng nhập khẩu.

Từ đó đến nay, các quan chức Nhật Bản nhiều lần khẳng định việc từ bỏ hoàn toàn năng lượng của Nga là rất khó thực hiện. Ngoài dầu thô từ Sakhalin-1, Tokyo còn nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ dự án Sakhalin-2, chiếm khoảng 9% tổng lượng LNG nhập khẩu của Nhật Bản. Công ty điện lực JERA hiện nhập LNG từ dự án này theo các hợp đồng dài hạn sẽ hết hạn vào năm 2026 và 2029.

Trong tháng trước, sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị Nhật Bản ngừng mua năng lượng từ Nga, chính phủ nước này đã tái khẳng định lập trường, cho biết đã “giảm dần sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga” nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn trong ngắn hạn. METI khẳng định sự ổn định của nguồn cung vẫn là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu còn nhiều biến động.

Diễn biến trên phản ánh chiến lược cân bằng của Nhật Bản giữa cam kết với các nước phương Tây và nhu cầu đảm bảo an ninh năng lượng, trong bối cảnh quốc gia này gần như không có tài nguyên dầu khí nội địa. Trong thời gian tới, Tokyo được dự báo sẽ tiếp tục nhập khẩu từ Nga nhằm duy trì tính ổn định nguồn cung, song song với việc tìm kiếm cơ hội đa dạng hóa sang các thị trường khác như Trung Đông, Mỹ và Đông Nam Á.

Nhật Bản từng là nước nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới vào năm 2022, nhưng vào nửa đầu năm 2023, Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nước nhập khẩu hàng đầu. Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn là một trong những nhà nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới, với vai trò quan trọng trong an ninh năng lượng châu Á.

Theo Oilprice﻿

Sau Philippines, Indonesia, thêm một quốc gia vừa dừng nhập khẩu gạo trong 1 tháng, Ấn Độ ngay lập tức bị ảnh hưởng

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

