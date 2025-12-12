Ford Bronco EV lần đầu xuất xưởng ở quốc gia 'hàng xóm' Việt Nam: Giá tương đương 800 triệu, đợi về nước ‘phá đảo’ thị trường như Territory

Mẫu SUV điện Ford Bronco từ liên doanh JMC-Ford đã chính thức xuất xưởng vào ngày 12/12. Mẫu xe này sẽ gia nhập thị trường Trung Quốc với giá khởi điểm 229.800 nhân dân tệ (32.560 USD – khoảng 800 triệu đồng).

Ford Bronco EV là mẫu SUV được phát triển dành riêng cho thị trường Trung Quốc để cạnh tranh trong phân khúc thị trường đang phát triển nhanh chóng của các dòng xe crossover sử dụng năng lượng mới (NEV) có khả năng off-road. Xe bắt đầu nhận đặt trước với các phiên bản động cơ điện hoàn toàn (BEV) và động cơ điện mở rộng (EREV) từ ngày 18/11.

Việc sản xuất hàng loạt Ford Bronco điện bắt đầu vào ngày 12/ 12 tại nhà máy sản xuất của JMC-Ford ở Fushan, huyện Nanchang. Nhà máy này tự hào có độ tự động hóa 98% nhờ 600 robot công nghiệp. Sản lượng cao nhất hàng năm đạt 300.000 chiếc. Nhà máy lắp ráp các dòng xe Ford, Lincoln và JMC.

Năm nay, Ford và JMC đã đầu tư 300 triệu nhân dân tệ (42,5 triệu USD) để nâng cấp dây chuyền sản xuất nhằm lắp ráp mẫu xe điện Ford Bronco. Việc khởi động sản xuất đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với công ty. Mẫu SUV mang thương hiệu Ford mới này sẽ cạnh tranh với các mẫu xe như Aito M8, Li Auto L9, Denza N9 và các mẫu xe Trung Quốc khác.

Ford Bronco EV dễ dàng được nhận biết bởi kiểu dáng thân xe vuông vức và dòng chữ “Bronco” lớn ở phía trước. Xe có cản trước và sau lớn cùng các chi tiết trang trí bằng nhựa quanh vòm bánh xe. Cửa hậu mở ra ngoài với bánh xe dự phòng tăng thêm độ chắc chắn cho chiếc SUV này. Tuy nhiên, tay nắm cửa dạng bật ra giúp làm mềm mại vẻ ngoài của Bronco.

Mẫu SUV mới này sở hữu kích thước khá lớn với chiều dài cơ sở 2.950 mm (5025/1960/1825 mm). Khoảng sáng gầm tối thiểu là 220 mm. Khoang cabin của Ford Bronco được trang bị màn hình cảm ứng 15,6 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình AR-HUD 70 inch. Xe có tủ lạnh 7,5 lít, 21 loa, 10 túi khí và cửa sổ trời toàn cảnh.

Ford Bronco BEV có hai động cơ điện với tổng công suất 332 kW (445 mã lực). Chúng được cung cấp năng lượng bởi bộ pin LFP 105,4 kWh cho phạm vi hoạt động 650 km (CLTC). Phiên bản EREV có động cơ đốt trong 1,5 lít với công suất 110 kW (148 mã lực). Xe sử dụng hệ thống điện và nhiệt (CLTC) để cung cấp năng lượng cho bộ pin BYD Blade 43,7 kWh, cho phạm vi hoạt động 220 km. Hai động cơ điện tạo ra công suất 310 kW (416 mã lực). Phạm vi hoạt động hỗn hợp đạt 1.220 km.

Hiện chưa có thông tin về việc Ford Bronco EV sẽ được bán ở thị trường nước ngoài nào khác. Tuy nhiên, với tiền lệ đưa mẫu Territory về Việt Nam và đạt được thành công nhất định, người dùng có thể kỳ vọng vào việc Bronco EV sẽ nối tiếp thành công đó. Thực tế, Ford cũng vừa đưa mẫu xe điện Mustach Mach E về Việt Nam trong một nỗ lực đa dạng hoá dải sản phẩm của mình. Tuy nhiên, Mustang Mach E giống một mẫu “xe chơi” nhiều hơn là một mẫu xe đua doanh số.