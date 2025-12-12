Suất ăn cho VĐV ở SEA Games gây sốc: Giá 200.000 đồng chỉ có cơm hộp

Chủ nhà SEA Games 33 đối mặt với nhiều chỉ trích về công tác tổ chức khi để xảy ra nhiều sự cố liên tiếp ở nhiều công đoạn. Ngoài ra, ban tổ chức cũng nhận được phản ánh về những vấn đề chưa chu đáo trong việc đón tiếp và phục vụ các đoàn thể thao. Thậm chí, ngay cả các vận động viên chủ nhà cũng trải qua tình cảnh bất tiện.

Mới đây, trang Futsal Poonpoon đăng hình bữa ăn của các vận động viên kèm dòng chia sẻ: “Đội futsal nữ Thái Lan dự SEA Games 2025 phải ăn cơm hộp vào tất cả các bữa trưa. Đi thi đấu nước ngoài thì được phục vụ buffet khách sạn, còn thi ở nhà lại chỉ có cơm hộp. Hy vọng những ngày tới các em được ăn no hơn, nhất là những ngày có thi đấu. Riêng bữa tối thì không có vấn đề. Đội futsal nữ Thái Lan đến nay vẫn giữ kỷ lục giành HCV ở mọi kỳ SEA Games”.

Hình ảnh suất cơm trưa được Futsal Poonpoon chia sẻ kèm dòng trạng thái.

Tờ Thairath cũng cho biết một số đoàn thể thao phàn nàn về chất lượng dinh dưỡng của các bữa ăn không đáp ứng đủ nhu cầu. Có trường hợp phải tự mua thêm thực phẩm bên ngoài để ăn thêm, đảm bảo duy trì dinh dưỡng thi đấu.

Đây không phải lần đầu tiên nước chủ nhà nhận phản ánh về việc chuẩn bị bữa ăn trưa sơ sài và thiếu dinh dưỡng. Trước đó, Trưởng đoàn thể thao Thái Lan Thana Chaiprasit đã họp khẩn với đại diện các quốc gia tham dự sáng 9/12 để xử lý loạt vấn đề liên quan đến phục vụ hậu cần . Trong buổi họp, bữa trưa dạng hộp do ban tổ chức chuẩn bị cũng bị nhiều đoàn nhận xét là chưa phù hợp với các vận động viên, yêu cầu chủ nhà phải chuyển sang hình thức buffet.

Bữa trưa sơ sài dành cho các vận động viên tham gia thi đấu.

Trưởng đoàn Thể thao Thái Lan cam kết sau lễ khai mạc ngày 9 tháng 12, Cơ quan Thể thao Thái Lan sẽ cử cán bộ phụ trách để phối hợp trực tiếp với các đoàn, nhằm đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ và giảm thiểu tối đa sự cố. Tuy nhiên, đến nay đã là ngày thứ hai các đoàn vận động viên tham gia thi đấu, ban tổ chức vẫn chưa cho thấy bất kỳ sự sửa đổi nào.

Theo thông tin về ngân sách, Cục Thể thao Thái Lan chi 247.167.200 baht (khoảng 205 tỷ đồng) để thuê nơi ở, phục vụ ăn uống, giặt ủi và vận chuyển cho SEA Games và ASEAN Para Games. Trong đó, riêng phần ăn uống được phân bổ 17.208.000 baht (khoảng 14 tỷ đồng) dành cho vận động viên và ban huấn luyện.

Đơn vị cung cấp được yêu cầu chuẩn bị 3 bữa chính mỗi ngày theo tiêu chuẩn khách sạn, bao gồm cả đồ ăn halal cho tối thiểu 8.000 người. Mức chi cho một khẩu phần ăn rơi vào khoảng 239 baht mỗi bữa (khoảng 200.000 đồng).