Toyota Innova Cross 2025 có thêm lựa chọn, rẻ hơn bản xăng đang bán 100 triệu đồng

Phiên bản Toyota Innova Cross 2.0G chính thức có mặt tại các đại lý Toyota trên toàn quốc từ ngày 1/12. Mẫu xe này được niêm yết ở mức giá 730 triệu đồng.

Đây là mức giá thấp hơn đáng kể so với các phiên bản 2.0V và HEV hiện tại. Xe sẽ được phân phối với ba tùy chọn màu sắc cơ bản. Ba màu này bao gồm trắng ngọc trai, bạc và đen.

Toyota Innova Cross từng một thời tung hoành và được mệnh danh là một trong những ông hoàng xe dịch vụ.

Innova Cross là mẫu xe đã chứng minh được sức hút tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe này liên tục góp mặt trong nhóm MPV bán chạy nhất thị trường. Do đó, việc bổ sung bản giá dễ tiếp cận sẽ giúp xe tăng sức cạnh tranh và mở rộng thị phần.

Mặc dù có mức giá thấp hơn, thiết kế ngoại thất của bản 2.0G vẫn được giữ nguyên. Xe sở hữu lưới tản nhiệt hình lục giác. Cụm đèn trước sử dụng công nghệ chiếu sáng LED tối ưu.

Thân xe xuất hiện các đường gân dập nổi, tạo cảm giác khỏe khoắn, hiện đại. Bên cạnh đó, xe được lắp đặt bộ mâm hợp kim năm chấu kích thước 16 inch. Theo Toyota Việt Nam, kích thước mâm này sẽ giúp mẫu xe di chuyển vững và hạn chế được tiếng ồn lốp vọng vào khoang lái.

Thiết kế mới vuông vức, khỏe khoắn của Toyota Innova Cross.

Bên trong khoang nội thất, sự rộng rãi vẫn là ưu điểm nổi bật của Toyota Innova Cross. Ghế ngồi sử dụng vật liệu da. Một số trang bị được điều chỉnh để phù hợp với phân khúc giá. Xe được trang bị màn hình giải trí trung tâm 8 inch. Màn hình này vẫn hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh có dây.

Người lái có thể theo dõi thông tin qua màn hình đa thông tin 4.2 inch. Hệ thống điều hòa được thiết lập tự động. Một số tiện ích trên xe vẫn được duy trì. Chẳng hạn, phanh tay điện tử (EPB) và tính năng Giữ phanh tự động (Auto Hold) vẫn được tích hợp. Xe cũng sở hữu hệ thống điều khiển hành trình tiện lợi. Khoang hành lý phía sau có dung tích lớn, đạt 991 lít.

Khoang nội thất nổi bật với màn hình thông tin giải trí hiện đại.

Về khả năng vận hành, Innova Cross 2.0G tiếp tục sử dụng động cơ xăng 2.0 lít. Khối động cơ này tạo ra công suất tối đa 172 mã lực. Mô-men xoắn cực đại đạt 205 Nm. Sức mạnh này truyền tới bánh xe qua hộp số tự động vô cấp Direct Shift CVT.

Tính năng an toàn chủ động cũng được trang bị đầy đủ. Xe bao gồm hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC). Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) là trang bị tiêu chuẩn. Đồng thời, hệ thống cân bằng điện tử (VSC) giúp kiểm soát xe. Mẫu xe này còn có đến 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe. Đây là những tính năng giúp đảm bảo sự an tâm cho người sử dụng.



