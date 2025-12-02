Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toyota Innova Cross 2025 có thêm lựa chọn, rẻ hơn bản xăng đang bán 100 triệu đồng

02-12-2025 - 16:44 PM | Thị trường

Toyota Innova Cross 2025 có thêm lựa chọn, rẻ hơn bản xăng đang bán 100 triệu đồng

Trên trang chủ của Toyota Việt Nam vừa cập nhật thêm phiên bản Innova Cross 2.0G hoàn toàn mới 2025. Phiên bản này có giá từ 730 triệu đồng, mục đích nhằm mở rộng phân khúc khách hàng.

Phiên bản Toyota Innova Cross 2.0G chính thức có mặt tại các đại lý Toyota trên toàn quốc từ ngày 1/12. Mẫu xe này được niêm yết ở mức giá 730 triệu đồng.

Đây là mức giá thấp hơn đáng kể so với các phiên bản 2.0V và HEV hiện tại. Xe sẽ được phân phối với ba tùy chọn màu sắc cơ bản. Ba màu này bao gồm trắng ngọc trai, bạc và đen.

Toyota Innova Cross 2025 có thêm lựa chọn, rẻ hơn bản xăng đang bán 100 triệu đồng- Ảnh 1.

Toyota Innova Cross từng một thời tung hoành và được mệnh danh là một trong những ông hoàng xe dịch vụ.

Innova Cross là mẫu xe đã chứng minh được sức hút tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe này liên tục góp mặt trong nhóm MPV bán chạy nhất thị trường. Do đó, việc bổ sung bản giá dễ tiếp cận sẽ giúp xe tăng sức cạnh tranh và mở rộng thị phần. 

Mặc dù có mức giá thấp hơn, thiết kế ngoại thất của bản 2.0G vẫn được giữ nguyên. Xe sở hữu lưới tản nhiệt hình lục giác. Cụm đèn trước sử dụng công nghệ chiếu sáng LED tối ưu.

Thân xe xuất hiện các đường gân dập nổi, tạo cảm giác khỏe khoắn, hiện đại. Bên cạnh đó, xe được lắp đặt bộ mâm hợp kim năm chấu kích thước 16 inch. Theo Toyota Việt Nam, kích thước mâm này sẽ giúp mẫu xe di chuyển vững và hạn chế được tiếng ồn lốp vọng vào khoang lái.

Toyota Innova Cross 2025 có thêm lựa chọn, rẻ hơn bản xăng đang bán 100 triệu đồng- Ảnh 2.

Thiết kế mới vuông vức, khỏe khoắn của Toyota Innova Cross.

Bên trong khoang nội thất, sự rộng rãi vẫn là ưu điểm nổi bật của Toyota Innova Cross. Ghế ngồi sử dụng vật liệu da. Một số trang bị được điều chỉnh để phù hợp với phân khúc giá. Xe được trang bị màn hình giải trí trung tâm 8 inch. Màn hình này vẫn hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh có dây. 

Người lái có thể theo dõi thông tin qua màn hình đa thông tin 4.2 inch. Hệ thống điều hòa được thiết lập tự động. Một số tiện ích trên xe vẫn được duy trì. Chẳng hạn, phanh tay điện tử (EPB) và tính năng Giữ phanh tự động (Auto Hold) vẫn được tích hợp. Xe cũng sở hữu hệ thống điều khiển hành trình tiện lợi. Khoang hành lý phía sau có dung tích lớn, đạt 991 lít.

Toyota Innova Cross 2025 có thêm lựa chọn, rẻ hơn bản xăng đang bán 100 triệu đồng- Ảnh 3.

Khoang nội thất nổi bật với màn hình thông tin giải trí hiện đại.

Về khả năng vận hành, Innova Cross 2.0G tiếp tục sử dụng động cơ xăng 2.0 lít. Khối động cơ này tạo ra công suất tối đa 172 mã lực. Mô-men xoắn cực đại đạt 205 Nm. Sức mạnh này truyền tới bánh xe qua hộp số tự động vô cấp Direct Shift CVT. 

Tính năng an toàn chủ động cũng được trang bị đầy đủ. Xe bao gồm hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC). Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) là trang bị tiêu chuẩn. Đồng thời, hệ thống cân bằng điện tử (VSC) giúp kiểm soát xe. Mẫu xe này còn có đến 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe. Đây là những tính năng giúp đảm bảo sự an tâm cho người sử dụng. 


Xem ô tô điện đầu tiên mà Malaysia tự sản xuất: Giá quy đổi hơn 500 triệu đồng, dài ngang Sonet, chạy 445km/sạc, thuê pin 9 năm

Đức Minh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải sầu riêng hay gạo, Trung Quốc bất ngờ săn lùng trở lại một mặt hàng từ Việt Nam: Thu mua hơn 95% sản lượng, nước ta là 'trùm' thứ 2 thế giới

Không phải sầu riêng hay gạo, Trung Quốc bất ngờ săn lùng trở lại một mặt hàng từ Việt Nam: Thu mua hơn 95% sản lượng, nước ta là 'trùm' thứ 2 thế giới Nổi bật

'Sản vật' tỷ đô của Việt Nam được người Trung Quốc ồ ạt thu mua với giá đắt đỏ, nước ta xuất khẩu bỏ xa thế giới

'Sản vật' tỷ đô của Việt Nam được người Trung Quốc ồ ạt thu mua với giá đắt đỏ, nước ta xuất khẩu bỏ xa thế giới Nổi bật

Apple giúp người dùng ngủ ngon thông qua việc bổ sung một tính năng trên AirPods

Apple giúp người dùng ngủ ngon thông qua việc bổ sung một tính năng trên AirPods

15:57 , 02/12/2025
Samsung ra mắt Galaxy Z TriFold: Smartphone gập ba màn hình 10 inch, mỏng 3,9mm, pin lớn nhất lịch sử dòng Fold

Samsung ra mắt Galaxy Z TriFold: Smartphone gập ba màn hình 10 inch, mỏng 3,9mm, pin lớn nhất lịch sử dòng Fold

10:40 , 02/12/2025
Cầm lái Mitsubishi Destinator: 6 bài sa hình ‘khét lẹt’ này biết luôn xe cầu trước 1.5L 7 chỗ thật sự sẽ thế nào!

Cầm lái Mitsubishi Destinator: 6 bài sa hình ‘khét lẹt’ này biết luôn xe cầu trước 1.5L 7 chỗ thật sự sẽ thế nào!

10:14 , 02/12/2025
Giá bạc hôm nay hạ nhiệt

Giá bạc hôm nay hạ nhiệt

10:06 , 02/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên