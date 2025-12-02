Xem ô tô điện đầu tiên mà Malaysia tự sản xuất: Giá quy đổi hơn 500 triệu đồng, dài ngang Sonet, chạy 445km/sạc, thuê pin 9 năm

Perodua vừa chính thức giới thiệu QV-E với mức giá 80.000 ringgit, tương đương khoảng 510 triệu đồng, tại thị trường Malaysia. Tuy nhiên, mức giá này không bao gồm bộ pin điện, và khách hàng phải thuê pin theo tháng để sử dụng xe.

Malaysia có ô tô điện đầu tiên. Ảnh: Perodua

Dự án QV-E mang tên mã P01A, bắt đầu từ năm 2023 và tiêu tốn gần 800 triệu ringgit cho nghiên cứu, phát triển. Trong suốt hai năm, Perodua lần lượt giới thiệu các nguyên mẫu EMO, EMO-I và EMO-II, từng bước hoàn thiện thiết kế lẫn công nghệ cốt lõi.

QV-E gây ấn tượng với kiểu dáng crossover cỡ nhỏ, đường nét hiện đại, phần mui vuốt coupe và đèn hậu LED dạng thanh chạy ngang. Kích thước 4.170 mm chiều dài có thể so sánh với Kia Sonet, song trục cơ sở 2.680 mm lại gần bằng Mazda CX-5.

Xe có dáng coupe hiện đại cùng trục cơ sở lớn. Ảnh: Perodua

Bên trong, khoang lái đi theo phong cách gọn gàng với hai màn hình 10,25 inch phục vụ giải trí và hiển thị thông số. Nội thất không quá cầu kỳ nhưng phù hợp với mục tiêu là mẫu EV đại chúng đầu tiên của Malaysia.

Nội thất xe tối giản theo xu hướng hiện nay. Ảnh: Perodua

QV-E được trang bị động cơ điện công suất 201 mã lực, dẫn động cầu trước, tăng tốc 0–100 km/h trong 7,5 giây. Bộ pin LFP 52,5 kWh do CATL cung cấp cho phạm vi hoạt động tối đa 445 km theo tiêu chuẩn NEDC.

Tuy nhiên, bộ pin này không đi kèm giá bán xe. Chủ xe phải thuê pin với mức phí 275 ringgit mỗi tháng, tương đương khoảng 1,75 triệu đồng, và khoản phí này được gộp chung vào kỳ thanh toán hàng tháng.

Theo kế hoạch, QV-E sẽ được lắp ráp tại Malaysia với sản lượng khởi điểm 500 xe mỗi tháng, tăng lên 3.000 xe vào quý III/2026. Hãng đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa lên 50% vào năm 2026 và đạt 70% vào năm 2030.

Một số hình ảnh thực tế QV-E:

Ảnh: Paultan