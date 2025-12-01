Xe máy điện Honda ICON e: giảm giá 5 triệu

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đây được xem là động thái kích cầu mạnh mẽ của Honda cho mẫu xe điện của hãng dịp cuối năm.

Theo thông tin từ Honda Việt Nam (HVN), khách hàng mua dòng xe máy điện Honda ICON e: sẽ được nhận lì xì tiền mặt trực tiếp trị giá 5.000.000 đồng/xe. Đây là mức hỗ trợ đáng kể cho mẫu xe lần đầu tiên được Honda xuất xưởng tại Việt Nam vào tháng 4/2025. ICON e: được định hướng là xe điện phổ thông, hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên và người dùng đô thị.

Khoản lì xì 5 triệu đồng giúp giảm giá trị thực tế của xe xuống còn khoảng 21,9 triệu VNĐ, khiến ICON e: trở nên cực kỳ cạnh tranh về giá so với các đối thủ như VinFast Evo200 (khoảng 22 triệu VNĐ, chưa pin) hay Yadea Vigor (khoảng 16 triệu VNĐ, đã pin).

Về thông số kỹ thuật, mẫu xe máy điện Honda ICON e: được trang bị động cơ điện công suất 1.5 kW, cho tốc độ tối đa theo giới hạn là 49 km/h, đáp ứng điều kiện không cần bằng lái A1. Xe sử dụng pin Lithium-ion 30,6 Ah đạt chuẩn chống nước IP67 và có thể tháo rời để sạc. Pin cho tầm hoạt động khoảng 50-71 km cho một lần sạc đầy trong khoảng 7,5 đến 8 giờ. 

Xe có kích thước tổng thể là 1.796 x 680 x 1.085 mm, trọng lượng nhẹ 89 kg, cùng cốp xe dung tích 26 lít và hệ thống phanh kết hợp CBS. Mức giá bán lẻ đề xuất của ICON e: từ 26.900.000 VNĐ (chưa bao gồm pin).

Cùng với ưu đãi xe điện, HVN còn áp dụng chương trình khuyến mại cho các dòng xe máy xăng chủ lực của hãng. Khách hàng sẽ có cơ hội tham gia vòng quay số may mắn với tổng số lượng giải thưởng đặc biệt lên tới 1.600 chiếc xe Wave Alpha tiêu chuẩn.

Đối với khách hàng mua các dòng xe ga Vision, LEAD, Sh mode, Vario 160/125 không trúng giải quay số sẽ được chọn một trong các phần quà gồm voucher phụ kiện 1 triệu VNĐ, hai voucher thẻ điện thoại tổng trị giá 1 triệu VNĐ, hoặc một đồng hồ thông minh Samsung Galaxy Fit 3.

Chương trình khuyến mại này được xem là động thái kích cầu của Honda Việt Nam. Việc trợ giá mạnh cho xe máy điện Honda ICON e: có thể là sự chuẩn bị trước các chính sách tiềm năng về giao thông đô thị, như kế hoạch hạn chế hoặc cấm xe máy chạy xăng trong vành đai 1 tại Hà Nội từ 1/7/2026. 


Đức Minh

