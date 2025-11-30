Loạt xe "quốc dân" bị cấm, lựa chọn nào cho khách hàng thích xe giá mềm, cốp rộng?

Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội cấm mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực trong vành đai 1.

Điều này tạo cơ hội cho các dòng xe điện có cơ hội mở rộng thị trường nhưng cũng đe dọa không hề nhỏ đối với các hãng xe chạy xăng, đặc biệt là các mẫu xe đến từ "nhà" Honda.

Honda hiện đang là thương hiệu nắm giữ khoảng 80% thị phần xe máy chạy nhiên liệu hóa thạch tại Việt Nam. Honda Vision và Honda Lead được xem là hai cái tên phổ biến nhất của thương hiệu này tại thị trường trong nước.

Dưới đây là một số mẫu xe máy điện có cốp rộng, tầm giá vừa phải với nhu cầu sử dụng của người Việt, khách hàng có thể tham khảo.

VinFast Vero X, Feliz và Evo Grand

Ba mẫu xe máy điện của VinFast đang tạo ra lựa chọn thay thế hợp lý cho các dòng xe xăng như Honda Vision hay Lead, nhờ cốp rộng, tầm hoạt động dài, chi phí sử dụng thấp, giá bán trải đều từ 21 - 35 triệu đồng.

Cả ba mẫu xe đều được VinFast thiết kế hỗ trợ hai pin. Pin chính cố định dung lượng 2,4 kWh đặt dưới sàn để chân. Pin phụ được bán rời với giá 5 triệu đồng, có thể tháo rời để sạc ngoài. Quãng đường di chuyển của xe 134km với pin chính và tối đa 262km khi gắn thêm pin phụ.

Khi lắp pin phụ, dung tích cốp giảm từ 34 - 35 lít xuống khoảng 16 lít, vẫn tương đương Honda Vision (18 lít) và đủ dùng trong sinh hoạt hằng ngày.

Trang bị của 3 mẫu xe này khá tương đồng khi đều có đèn LED trước/sau, phanh đĩa phía trước và phanh cơ phía sau. Riêng Vero X còn sở hữu chìa khóa thông minh. Động cơ điện đều là dạng inhub, có công suất tối đa 2.250 - 2.800W (tùy sản phẩm), cho tốc độ tối đa 70km/h.

Dat Bike Quantum S3

Ở tầm giá 34,9 triệu đồng, Dat Bike Quantum S3 nhanh chóng gây chú ý khi sở hữu dung tích cốp lên tới 44 lít – thuộc nhóm lớn nhất thị trường xe máy điện tại Việt Nam hiện nay. Khoang chứa đồ rộng giúp người dùng đựng cùng lúc hai mũ bảo hiểm 3/4 và nhiều vật dụng cá nhân khác, vượt trội so với đa số các mẫu xe xăng phổ thông.

Quantum S3 được trang bị động cơ điện công suất 6.000W, cho tốc độ tối đa đạt 90 km/h – tiệm cận xe tay ga động cơ xăng dung tích lớn. Bộ pin dung lượng 4,3 kWh cho phép xe di chuyển tối đa 200 km sau mỗi lần sạc đầy, phù hợp cả nhu cầu đi làm hằng ngày lẫn di chuyển đường dài.

Một số trang bị đáng chú ý khác của xe bao gồm: Màn hình hiển thị LCD, Hệ thống đèn LED toàn xe, Phanh đĩa trước – sau, Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Ga tự động (cruise control), Chế độ dắt xe tiện lợi.

Honda ICON e:

Bên cạnh các dòng xe xăng truyền thống, Honda Việt Nam đã chính thức tham gia thị trường xe máy điện với mẫu xe lắp ráp đầu tiên mang tên Honda ICON e:. Sản phẩm được bán với giá từ 26,9 – 27,3 triệu đồng tùy phiên bản, chưa bao gồm pin. Với pin dung lượng 30,6 Ah, Honda ICON e: có thể đi được khoảng 71 km sau mỗi lần sạc.

Xe được trang bị bộ pin đặt ở khu vực sàn để chân, có thể tháo rời thuận tiện để sạc rời. Dung tích cốp đạt 26 lít, đủ để chứa mũ bảo hiểm và một số vật dụng cá nhân cơ bản, phù hợp nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị.

ICON e: được Honda định vị cho nhóm học sinh THPT. Xe sử dụng động cơ điện công suất 1,5 kW cho tốc độ tối đa giới hạn 48 km/h. Đặc biệt, mẫu xe này không yêu cầu bằng lái xe.

Yadea Voltguard

Là một trong những thương hiệu xe máy điện lớn trên thị trường, Yadea cũng góp mặt trong nhóm sản phẩm có thể "đối đầu" Honda Vision và Lead bằng mẫu Voltguard. Xe hiện có hai phiên bản P-L và U50, cùng sở hữu dung tích cốp 20 lít – nhỉnh hơn Honda Vision, phù hợp nhu cầu đựng mũ bảo hiểm và đồ dùng cá nhân cơ bản của người đi làm, đi học.

Cả hai phiên bản đều dùng động cơ điện công suất 1.500W, song được tinh chỉnh khác nhau. Bản P-L: tốc độ tối đa 58 km/h, tầm hoạt động khoảng 120 km/lần sạc. Trong khi đó, bản U50 cho tốc độ tối đa 63 km/h, tầm hoạt động lên tới 200 km/lần sạc.

Một số trang bị đáng chú ý của mẫu xe này gồm: Đèn LED toàn bộ xe, Màn hình điện tử kích thước lớn 8,4 inch, Chìa khóa thông minh, Phanh đĩa trước – sau, Kết nối smartphone qua ứng dụng, Hệ thống chống trộm...

Về giá bán, bản Yadea Voltguard P-L được niêm yết khoảng 28 triệu đồng, trong khi bản U50 cao hơn, ở mức khoảng 36 triệu đồng.