‘Cơn đau đầu’ mới của Elon Musk: Doanh số giảm gần 1 nửa tại châu Âu khi thị trường xe điện chung tăng 26% – chuyện gì đang xảy ra?

Ảnh minh họa

Tesla – hãng xe điện do tỷ phú Elon Musk lãnh đạo đang đối mặt với giai đoạn suy giảm doanh số nghiêm trọng trong mảng kinh doanh cốt lõi. Điều này diễn ra trong bối cảnh CEO tập trung theo đuổi mảng công nghệ robot và vừa được cổ đông thông qua gói lương thưởng trị giá 1.000 tỷ USD nếu đạt được những chỉ số nhất định.

Trước đây, Tesla từng sở hữu vị thế dẫn đầu thị trường xe điện toàn cầu, khi mẫu SUV Model Y trở thành xe bán chạy nhất thế giới năm 2023, bao gồm cả xe chạy xăng và xe điện.

Tuy nhiên theo dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu, doanh số Tesla tại khu vực này đã giảm tới 48,5% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế từ đầu năm, mức giảm khoảng 30%, trái ngược hoàn toàn với mức tăng 26% của toàn thị trường xe điện.

Sự sụt giảm này diễn ra ngay cả khi doanh số Tesla tại Mỹ tăng mạnh trong quý III nhờ người tiêu dùng chạy đua trước thời điểm hết hạn ưu đãi thuế EV vào ngày 30/9. Dù vậy, dự báo cả năm 2025, số xe giao toàn cầu của hãng vẫn giảm khoảng 7%, sau mức giảm nhẹ 1% trong năm 2024.

Các nhà phân tích cho rằng chiến lược sản phẩm hạn chế của Tesla đang khiến hãng mất dần sức hút, khi thị trường (đặc biệt là châu Âu) chứng kiến sự bùng nổ của hàng loạt mẫu xe điện mới với thiết kế cải tiến và mức giá thường thấp hơn. Trong khi hầu hết các đối thủ liên tục nâng cấp danh mục, Tesla hiện chỉ cung cấp hai mẫu xe phổ thông là Model 3 (sedan) và Model Y (SUV). Gần đây, hãng đã giới thiệu phiên bản giá thấp hơn của Model Y để thúc đẩy doanh số, song khó có thể bù đắp khoảng cách ngày càng gia tăng so với đối thủ.

Thị phần của Tesla tại châu Âu đang bị thu hẹp nhanh chóng khi các thương hiệu như BYD (Trung Quốc) và Volkswagen (Đức) tăng tốc. Riêng trong tháng 10, BYD ghi nhận 17.470 xe bán ra tại châu Âu, gấp hơn 2 lần so với Tesla. Trong khi đó, Volkswagen đã tăng doanh số xe điện lên 522.600 chiếc tính đến tháng 9/2025, cao gấp 3 lần so với Tesla. Các chuyên gia nhận định công nghệ ô tô điện tại châu Âu đã theo kịp Tesla, và lợi thế đi trước của hãng Mỹ không còn rõ rệt như trước.

Không chỉ châu Âu, Tesla cũng gặp khó tại thị trường Trung Quốc. Doanh số tháng 10 giảm 35,8%, xuống mức thấp nhất trong ba năm; tính đến hết tháng 10, doanh số toàn năm giảm 8,4%. Hãng phải đối mặt với cạnh tranh từ nhiều thương hiệu nội địa như Chery và các tân binh như Xiaomi, với mẫu YU7 nhanh chóng nổi lên như đối thủ của Model Y kể từ khi ra mắt vào tháng 6.

Tại Mỹ, doanh số Tesla tăng 18% trong tháng 9 nhờ ưu đãi thuế, nhưng đã giảm 24% trong tháng 10. Nhiều lãnh đạo ngành ô tô cho rằng nhu cầu xe điện tại Mỹ có thể tiếp tục trầm lắng. Tesla được dự báo có thể hưởng lợi khi một số nhà sản xuất truyền thống như General Motors, Ford và Honda cắt giảm các chương trình phát triển xe điện, song điều này chưa đủ để đảo chiều xu hướng giảm doanh số hiện tại.

Một số chuyên gia nhận định Tesla cần ra mắt mẫu xe hoàn toàn mới để vực dậy đà tăng trưởng. Tuy nhiên, cho tới nay chưa có dấu hiệu rõ ràng về việc hãng đang phát triển xe điện mới dành cho người lái. Elon Musk được cho là đang chuyển trọng tâm từ xe thương mại sang dự án taxi tự hành (robotaxi) và robot hình người, khiến chiến lược sản phẩm phổ thông thiếu rõ ràng.

Theo Reuters﻿