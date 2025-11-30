'Kẻ thay thế' Honda Air Blade trình làng: động cơ 125cc siêu tiết kiệm xăng, giá chưa tới 40 triệu đồng

Theo Paultan, hãng xe Yamaha vừa giới thiệu mẫu xe tay ga mới Ego Gear Pro Hybrid 2026 tại thị trường Malaysia, với giá bán 6.198 Ringgit (tương đương khoảng 39,5 triệu đồng). Đây được xem là lựa chọn mới dành cho người dùng có ngân sách hạn chế nhưng vẫn muốn sở hữu một mẫu xe tiết kiệm, bền bỉ và được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ. Mức giá trên chưa bao gồm thuế đường bộ, phí bảo hiểm và đăng ký. Xe đi kèm chế độ bảo hành 2 năm hoặc 20.000 km cho các lỗi từ nhà sản xuất.

Điểm nhấn quan trọng nhất trên Ego Gear Pro Hybrid 2026 là hệ thống hỗ trợ điện (Electric Power Assist). Công nghệ này tự động bổ sung lực kéo khi xe khởi hành từ trạng thái đứng yên, đặc biệt hữu ích trong tình huống chở nặng hoặc leo dốc. Hệ thống sẽ hoạt động tối ưu ở tốc độ dưới 30 km/h, giúp xe tăng tốc mượt mà và mạnh mẽ hơn so với phiên bản thông thường. Đây được xem là bước nâng cấp đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga giá rẻ tại Malaysia.

Ngoài ra, Yamaha cũng trang bị cho mẫu xe này bộ phát điện động cơ thông minh (Smart Motor Generator - SMG), hỗ trợ hệ thống dừng - khởi động (Start-Stop System) nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu trong điều kiện giao thông đông đúc. Xe có thể khởi động chỉ với một cú nhấn, mang lại trải nghiệm vận hành êm ái.

Về khả năng vận hành, Yamaha Ego Gear Pro Hybrid 2026 sử dụng động cơ Blue Core Hybrid xi-lanh đơn, SOHC, làm mát bằng gió, dung tích 125cc. Khối động cơ này cho công suất 8,4 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn 9,9 Nm tại 5.000 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động CVT. Yamaha công bố mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ 1,7 lít/100 km, phù hợp người dùng di chuyển thường xuyên trong đô thị.

Phần khung và bánh xe cũng được tối ưu nhằm tăng độ ổn định. Yamaha Ego Gear Pro Hybrid trang bị lốp trước và sau cùng kích thước 110/70-12, đi kèm phanh đĩa thủy lực phía trước và phanh tang trống phía sau. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau có thể điều chỉnh tải trước, giúp xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình.

Bên cạnh đó, mẫu xe được trang bị màn hình LCD đơn sắc, hiển thị đầy đủ thông tin. Đáng chú ý, xe hỗ trợ kết nối Yamaha Y-Connect, cho phép đồng bộ với smartphone để nhận thông báo cuộc gọi, tin nhắn, theo dõi mức tiêu thụ nhiên liệu, nhắc lịch bảo dưỡng, tìm vị trí đỗ xe và định vị xe trong bãi.

Yamaha Ego Gear Pro Hybrid 2026 cũng mang đến nhiều tiện ích cho người dùng phổ thông, với bình xăng dung tích 5,1 lít và cốp chứa đồ dưới yên rộng 18,3 lít—đủ để chứa mũ bảo hiểm và nhiều vật dụng cá nhân. Hai hộc để đồ phía trước giúp tăng tính tiện dụng. Xe có chiều cao yên 750 mm, khối lượng 95 kg, phù hợp với đa số người dùng, đặc biệt là người mới lái hoặc phái nữ. Mẫu xe được bán ra với 3 lựa chọn màu sắc: Trắng Stellar, Xanh Navy và Xanh Cosmic.

Với thiết kế nhỏ gọn, mức giá cạnh tranh, công nghệ hybrid hỗ trợ tăng tốc và dải trang bị tiện ích phù hợp nhu cầu đô thị, Yamaha Ego Gear Pro Hybrid 2026 được kỳ vọng trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc xe tay ga giá rẻ tại Malaysia. Mẫu xe này cũng được dự báo có khả năng mở rộng sang các thị trường Đông Nam Á khác trong tương lai, cạnh tranh trực tiếp với Honda Air Blade 125 và Honda Vision.