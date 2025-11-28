Dự báo khiến Toyota, Honda, Volkswagen, Tesla lo sốt vó': Chỉ 5 năm nữa 5/10 nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới đều thuộc về người Trung Quốc

Theo công ty tư vấn toàn cầu McKinsey, có tới 5 sản xuất ô tô Trung Quốc, tận dụng lợi thế về công nghệ và sản xuất trong việc chế tạo xe điện, có khả năng lọt vào danh sách 10 nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới vào năm 2030, làm đảo lộn trật tự phân cấp trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

"Ngành công nghiệp này sẽ trải qua một số thay đổi lớn vào năm 2030", Guan Mingyu, đối tác cấp cao của McKinsey, phát biểu với các phóng viên trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm. "Thực tế, chúng tôi đã thấy một số dấu hiệu cho thấy những thay đổi to lớn đang hình thành."

BYD, nhà vô địch xe điện (EV) của Trung Quốc, và Geely Holding Group, công ty sở hữu Volvo Cars, nằm trong số 10 tập đoàn ô tô lớn nhất thế giới về doanh số bán hàng năm ngoái.

Ông Guan không nêu rõ nhà sản xuất ô tô Trung Quốc nào sẽ trở thành ba cái tên mới lọt vào bảng xếp hạng top 10 toàn cầu.

Các nhà sản xuất xe điện thông minh mới nổi, chẳng hạn như Xiaomi, Xpeng và Leapmotor, đã báo cáo doanh số tăng vọt trong năm qua, khi các mẫu xe mới của họ đã thu hút hàng nghìn khách hàng Trung Quốc đại lục khỏi dòng xe Model 3 và Model Y do Tesla sản xuất tại Thượng Hải, cho thấy tiềm năng mạnh mẽ trong việc thách thức các nhà sản xuất ô tô truyền thống tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới, các nhà phân tích cho biết.

Trung Quốc hiện thống trị chuỗi cung ứng xe điện toàn cầu.

Theo công ty dữ liệu và phân tích GlobalData, BYD đứng thứ năm năm ngoái với 4,27 triệu xe được giao, trong khi Geely đứng thứ 10 với 3,34 triệu xe được bán ra.

BYD dự kiến xuất khẩu sẽ chiếm khoảng 20% tổng doanh số trong năm nay, tăng từ khoảng 10% của năm ngoái.

Công ty dự báo sẽ có từ 800.000 đến 1 triệu xe được giao ra nước ngoài trong năm nay, so với tổng doanh số dự kiến là 4,6 triệu xe, Li Yunfei, Tổng giám đốc thương hiệu và quan hệ công chúng, cho biết vào tháng 9.

Theo các nhà phân tích, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, dẫn đầu là BYD, đang đi đầu trong công nghệ và sản xuất xe điện (EV), nhờ sự hỗ trợ của chính phủ và sự sẵn sàng đón nhận những đổi mới của người tiêu dùng.

Sản lượng ô tô tại Trung Quốc chiếm hơn 30% tổng sản lượng toàn cầu, trong khi người mua đại lục chiếm hơn ba trong số năm xe điện được bán ra trên toàn thế giới, theo dữ liệu từ Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc.