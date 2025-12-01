Honda City e:HEV có phiên bản mới ngầu đét mà giá chỉ hơn 600 triệu đồng, fan Việt chỉ biết ước

Honda City e:HEV The Black Outshine được phát triển trên cơ sở của phiên bản hybrid cao cấp e:HEV SV đang được phân phối tại thị trường Thái Lan.

Honda City e:HEV The Black Outshine sẽ được phân phối với hai màu trắng và đen cá tính.

Điểm tạo nên sự khác biệt so với mẫu xe tiêu chuẩn là các chi tiết mạ chrome hoặc màu bạc truyền thống đã được thay thế bằng sắc đen bóng. Ngoài ra, bộ logo chữ H-mark và logo City ở cả phía trước và phía sau xe đều được chuyển sang màu đen đặc trưng, mang lại vẻ ngoài thống nhất.

Phần lưới tản nhiệt phía trên cũng được phủ một lớp sơn đen bóng, kết hợp cùng thiết kế dạng tổ ong ở mặt ca-lăng, tạo nên sự liền mạch cho khu vực đầu xe. Sự thay đổi về ngoại thất còn tiếp tục kéo dài xuống thân xe với bộ la-zăng hợp kim 16 inch được sơn hoàn toàn bằng màu đen, thay thế cho bộ vành hai tông màu trên phiên bản thường.

Tay nắm cửa và ốp gương chiếu hậu ngoài cũng được đồng nhất chuyển sang màu đen, đây là chi tiết tạo sự tương phản khi chiếc xe mang màu sơn trắng. Hoặc tạo nên sự liền khối, hầm hố khi chọn màu sơn den.

Sự thay đổi trên mẫu Honda City mới này được đánh giá là giúp mẫu xe thêm mạnh mẽ hơn.

Phiên bản đặc biệt này chỉ được cung cấp hai màu sơn nói trên, với mức giá có sự khác biệt. Cụ thể, phiên bản màu đen (Crystal Black Pearl) có giá chính thức là 735.000 baht (khoảng 603 triệu đồng), trong khi phiên bản màu trắng (Platinum White Pearl) có giá cao hơn một chút, ở mức 739.000 Baht (gần 607 triệu đồng).

Mặc dù có nhiều nâng cấp về mặt ngoại hình, mẫu xe vẫn giữ nguyên những trang bị tiện nghi và an toàn mà người dùng đã quen thuộc trên phiên bản e:HEV phổ thông. Cụ thể, xe tiếp tục được trang bị khoang nội thất bọc da và da tổng hợp màu đen, điểm xuyết bằng các chi tiết ốp Piano Black trên bảng điều khiển.

Về sức mạnh vận hành, mẫu sedan này sử dụng hệ thống truyền động hybrid thông minh i-MMD. Hệ thống này bao gồm một động cơ xăng 1.5 lít DOHC công suất 98 mã lực và mô-men xoắn 127 Nm, kết hợp với hai mô-tơ điện. Mô-tơ điện chính cung cấp công suất tối đa lên đến 109 mã lực và mô-men xoắn cực đại 253 Nm, đi kèm hộp số E-CVT. Sự kết hợp này mang lại khả năng tăng tốc mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu.

Về mặt công nghệ, xe vẫn sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số TFT 7 inch và màn hình cảm ứng trung tâm Advanced Touch 8 inch, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto.

Những tính năng như phanh tay điện tử Electric Parking Brake cùng chức năng giữ phanh tự động Auto Brake Hold, hay hệ thống điều hòa tự động với cửa gió cho hàng ghế sau, đều được giữ nguyên.

Phiên bản này vẫn tích hợp gói an toàn chủ động Honda SENSING. Hệ thống này bao gồm các tính năng như: Cảnh báo va chạm, hỗ trợ phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống ga tự động thích ứng với chức năng bám theo xe ở tốc độ thấp, cùng với hệ thống đèn pha tự động.

Hiện tại ở thị trường Việt Nam, chưa có dấu hiệu cho thấy Honda sẽ đưa phiên bản e:HEV về nước. Trong khi đó, các model như CR-V, HR-V, Civic đều đã có bản e:HEV.





