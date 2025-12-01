Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công ty Cổ phần Tasco Auto và Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Đầu tư Năng lượng Bầu Trời (Esky) vừa tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận Ghi nhớ hợp tác chiến lược nhằm phát triển và vận hành mạng lưới trạm sạc nhanh cho xe điện trên toàn quốc.

Cụ thể, Tasco Auto và Esky đã cam kết triển khai một mạng lưới trạm sạc nhanh tiêu chuẩn, tập trung vào công nghệ sạc nhanh DC công suất lớn. 

Hợp tác chia làm 2 giai đoạn, ở giai đoạn đầu, cụ thể là Quý I năm 2026, Tasco Auto và Esky sẽ lắp đặt hơn 50 trạm sạc nhanh DC tại các showroom Tasco Auto trên khắp các tỉnh thành Bắc, Trung và Nam.

Tasco Auto bắt tay với Esky để xây trạm sạc - kế hoạch thế nào?- Ảnh 1.

Tasco Auto đã ký kết hợp tác chiến lược với đơn vị đang sở hữu 300 trạm sạc trên toàn quốc.

Trong giai đoạn tiếp theo, hai bên sẽ tiếp tục phủ kín toàn bộ hệ thống showroom Tasco Auto, đồng thời mở rộng sang các điểm dịch vụ, bãi đỗ xe, và trung tâm bảo dưỡng thuộc hệ sinh thái của Tasco.

Hợp tác này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng xe điện trong việc tiếp cận dịch vụ sạc nhanh, từ đó thúc đẩy việc chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh tại Việt Nam.

Trong phạm vi hợp tác này, khách hàng sử dụng xe điện của các thương hiệu do Tasco Auto phân phối, như Lotus, Volvo, Zeekr, Lynk & Co, Geely, Toyota, Ford, Mitsubishi, và Hyundai, sẽ được hưởng đặc quyền giảm 35% phí dịch vụ sạc so với các thương hiệu xe điện khác khi sử dụng dịch vụ tại hệ thống trạm sạc của Esky trong hệ sinh thái Tasco Auto.

Tasco Auto bắt tay với Esky để xây trạm sạc - kế hoạch thế nào?- Ảnh 2.

Việc mở rộng mạng lưới trạm sạc của Tasco sẽ tạo tiền đề để nhà phân phối Việt Nam tiếp tục đưa các sản phẩm xe năng lượng mới (xe điện và xăng lai điện) về Việt Nam trong tương lai.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tasco Auto, chia sẻ rằng việc phát triển hạ tầng sạc là một trong những trụ cột then chốt để hoàn thiện hệ sinh thái di chuyển thông minh của công ty.

“Hợp tác với Esky là bước tiến quan trọng của Tasco Auto trong hành trình phát triển hạ tầng giao thông xanh. Chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng không chỉ sản phẩm chất lượng từ những thương hiệu uy tín hàng đầu, mà còn một hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh và trải nghiệm an tâm khi đến với Tasco Auto”, ông Tuấn chia sẻ.

Ông Hoàng Anh Tuấn cũng khẳng định việc triển khai hơn 50 trạm sạc đi vào hoạt động ngay trong giai đoạn đầu năm 2026, bổ sung vào mạng lưới sạc sẵn có, sẽ tạo ra giá trị thiết thực cho thị trường cũng như mang lại đặc quyền cho khách hàng trong hệ sinh thái.

Tasco Auto bắt tay với Esky để xây trạm sạc - kế hoạch thế nào?- Ảnh 3.

Tính đến tháng 11 năm 2025, Tasco Auto sở hữu 160 showroom trên toàn quốc, phân phối chính hãng 16 thương hiệu xe. Tập đoàn Tasco cũng là đơn vị đang đầu tư vào lĩnh vực thu phí điện tử không dừng VETC, chiếm 75% thị phần toàn quốc.

Về Esky, đây là đơn vị cung cấp dịch vụ trạm sạc nhanh DC. Tính đến tháng 11 năm 2025, Esky đã triển khai hơn 300 trạm sạc nhanh khắp các tỉnh thành, đặt tại đô thị, resort, khách sạn, trung tâm thương mại và điểm dừng chân, vận hành liên tục 24/7.


