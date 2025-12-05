Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá bạc quay đầu giảm

05-12-2025 - 10:25 AM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới đồng loạt giảm.

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay giảm, niêm yết ở mức 2.146.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.213.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, giảm khoảng 34.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 37.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng ngày hôm qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 56.404.000 đồng/thỏi (mua vào) và 58.114.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 9:09 ngày 5/12.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giảm xuống 57,1 USD một ounce.

Giá bạc giao ngay trong phiên sáng 5/12/2025, rơi xuống mức 57 USD/ounce khi thị trường chịu áp lực điều chỉnh sau nhịp tăng mạnh trước đó. Đà giảm này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi thị trường kim loại quý đang chịu tác động đan xen từ biến động đồng USD, kỳ vọng chính sách tiền tệ và nhu cầu trú ẩn giảm bớt.

Theo chuyên gia phân tích James Hyerczyk từ FX Empire, mức tăng mạnh trước đó đã khiến giá bạc có phần vượt xa yếu tố cơ bản trong ngắn hạn, tạo áp lực cho một nhịp hạ nhiệt tự nhiên. Tuy vậy, ông nhấn mạnh thị trường bạc hiện vẫn nằm trong xu hướng tăng nhờ những động lực lớn đến từ vàng. Giá vàng thế giới đang duy trì trên các vùng hỗ trợ quan trọng và nhiều khả năng hướng tới các mức cao mới, qua đó tiếp tục lan tỏa tâm lý tích cực sang thị trường bạc.

Giá bạc hiện chịu ảnh hưởng mạnh từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể điều chỉnh chính sách lãi suất trong thời gian tới. Đồng USD có dấu hiệu phục hồi nhẹ, khiến kim loại quý trở nên kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở vùng cao cũng góp phần tạo áp lực giảm lên giá bạc khi dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản sinh lời tốt hơn.

Dù vậy, nhiều chuyên gia nhận định xu hướng dài hạn của bạc vẫn tích cực nhờ nhu cầu trong công nghiệp, đặc biệt là mảng năng lượng tái tạo, điện tử và sản xuất thiết bị quang học. Nếu thị trường tiếp tục hấp thụ thông tin vĩ mô theo hướng ổn định, giá bạc có thể phục hồi trong các phiên sắp tới.

