Giá bạc tăng vọt, liên tiếp lập đỉnh mới

Thị trường bạc tiếp tục duy trì mức giao dịch trên 58 USD/ounce, trong bối cảnh lực mua mạnh và triển vọng nhu cầu dài hạn được đánh giá là tích cực.

Trong phiên giao dịch 3/12, giá bạc giao ngay hiện quanh mức 58,7 USD/ounce, tăng hơn 100% từ đầu năm - mức tăng hàng năm mạnh nhất kể từ 1979. Đà tăng được thúc đẩy bởi lực mua bán lẻ, song nhu cầu công nghiệp mới là yếu tố làm giảm tồn kho và tạo nền hỗ trợ cho xu hướng tăng giá dài hạn.

Ole Hansen, Giám đốc Chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, cho biết đà tăng mạnh của bạc phản ánh “sự mất kết nối sâu sắc giữa nguồn cung vật chất ngày càng khan hiếm và bối cảnh vĩ mô thuận lợi.” Ông nhận định chu kỳ siết chặt nhiều năm trên thị trường đã đi đến “điểm uốn”, khi bạc không còn giao dịch dựa trên kỳ vọng thiếu hụt, mà dựa trên thực tế nguồn cung hạn chế.

Nhu cầu công nghiệp – động lực bền vững

Trong bức tranh tiêu thụ bạc toàn cầu, lĩnh vực năng lượng xanh đang đóng vai trò chủ chốt. Bạc là thành phần không thể thiếu trong các tấm pin mặt trời quang điện, đồng thời hưởng lợi từ xu hướng điện khí hóa và mở rộng đầu tư hạ tầng năng lượng tái tạo.

Báo cáo công bố hôm thứ Ba của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cho thấy nền kinh tế năng lượng xanh đã tăng trưởng vượt bậc, hiện đạt giá trị hơn 5.000 tỷ USD và được dự báo vượt mốc 7.000 tỷ USD mỗi năm vào năm 2030. Theo WEF, 55% lượng khí thải toàn cầu có thể được giảm bằng các công nghệ carbon thấp đã đạt mức chi phí cạnh tranh.

Chi phí công nghệ ngày càng giảm là yếu tố củng cố xu hướng này. Từ năm 2010, chi phí pin mặt trời và pin lithium-ion đã giảm 90%, chi phí điện gió ngoài khơi giảm 50%, giúp mở rộng phạm vi ứng dụng của các công nghệ năng lượng sạch. Theo WEF, dù Mỹ đang giảm vai trò dẫn dắt sau các điều chỉnh chính sách gần đây, Trung Quốc vẫn duy trì vị trí thống trị trong sản xuất, đổi mới và triển khai công nghệ xanh.

Nhu cầu bạc cho năng lượng mặt trời vẫn tăng mạnh

Theo Viện Bạc (Silver Institute), ngành năng lượng mặt trời dự kiến tiêu thụ 195,7 tấn bạc trong năm nay. Mức này giảm nhẹ so với 2024 do lượng bạc trong mỗi tấm pin tiếp tục giảm nhờ công nghệ tối ưu hơn. Tuy nhiên, tổng công suất lắp đặt năng lượng mặt trời toàn cầu lại tăng kỷ lục, giúp duy trì nhu cầu bạc ổn định và mang tính dài hạn.

Viện Bạc dự báo nhu cầu bạc quang điện có thể giảm khoảng 5% so với năm trước, nhưng nhấn mạnh rằng mức giảm này không đáng kể so với tốc độ mở rộng của ngành năng lượng tái tạo.

Nguồn cung thắt chặt – rủi ro lớn nhất của thị trường

Trong bối cảnh nhu cầu tăng mạnh, vấn đề nguồn cung được đánh giá là thách thức lớn. Matthew Piggott, Giám đốc Vàng và Bạc tại Metals Focus, cho biết thị trường có thể đối mặt tình trạng thiếu hụt bạc hàng năm trong thời gian tới. Dù giá cao có thể khiến các nhà sản xuất tìm kiếm vật liệu thay thế như đồng, Piggott nhấn mạnh công nghệ thay thế vẫn ở giai đoạn rất sơ khai.

Ông dự báo nhu cầu bạc trong ngành năng lượng mặt trời sẽ duy trì ở mức cao trong 12–24 tháng tới, tùy thuộc vào sự phát triển của công nghệ và tốc độ triển khai các dự án năng lượng tái tạo toàn cầu.

Triển vọng lạc quan

Với mức tăng hơn 100% từ đầu năm và nguồn cung vật chất tiếp tục thắt chặt, nhiều chuyên gia tin rằng bạc vẫn còn dư địa để leo thang. Sự kết hợp giữa nhu cầu công nghiệp mạnh mẽ, đà phát triển của nền kinh tế xanh và lượng tồn kho giảm đã tạo nền tảng vững chắc để bạc tiếp tục giữ vị trí là một trong những kim loại có diễn biến đáng chú ý nhất năm nay.

Tại thị trường Việt Nam, giá bạc cũng chứng kiến kỷ lục mới. ﻿Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc thỏi 999 1kg có giá 58,719 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 60,53 triệu đồng/thỏi (bán ra), cập nhật ngày 3/12. Tính từ đầu năm, giá bạc thỏi trong nước đã tăng mạnh hơn 100,5% giúp người mua lãi đậm.