Tác giả ‘Cha giàu, Cha nghèo’ cảnh báo: Tôi sở hữu mỏ bạc và biết nguồn cung đang khan hiếm, giá có thể tăng lên 200 USD/ounce

Giá bạc sau nhiều phiên giằng co đã vượt mức 53 USD/ounce vào hôm 12/11, mức cao nhất trong 3 tuần qua. Đà tăng mạnh của kim loại này một lần nữa kéo sự chú ý của nhà đầu tư về mặt hàng vốn vừa là tài sản trú ẩn vừa là nguyên liệu công nghiệp.

Trong làn sóng quan tâm đó, Robert Kiyosaki - tác giả sách tài chính nổi tiếng “Cha giàu, Cha nghèo” - tiếp tục công khai niềm tin vào bạc. Trên mạng xã hội X, ông cho biết bản thân sở hữu mỏ bạc, do đó theo ông “nguồn cung bạc mới đang khan hiếm”. Kiyosaki thậm chí nâng kỳ vọng ban đầu của mình (từ dự báo tăng gấp đôi) lên mức tăng gấp ba lần, kỳ vọng bạc có thể đạt các ngưỡng cao hơn trong trung hạn nếu xu hướng thiếu hụt nguồn cung tiếp diễn.

Trong dòng tweet mới nhất, ông chia sẻ quan điểm đầu tư và nhấn mạnh rằng cách tốt nhất để giúp người khác làm giàu là dạy họ cách kiếm tiền, thay vì cho họ tiền. Ông viết: “Hãy luôn ghi nhớ nguyên tắc đầu tư của người cha giàu có của tôi: Lợi nhuận được tạo ra khi bạn mua, không phải khi bạn bán.”

Nhắc lại dòng tweet trước đó của mình, Kiyosaki cho biết: “Giá bạc đã vượt qua mốc 50 USD và có thể hướng đến 70 USD. Đây là tin tức khiến tôi rất phấn khích.” Ông cho rằng ở mức giá hiện tại, nhiều người vẫn có thể dễ dàng tiếp cận bạc như một kênh đầu tư, trước khi giá có thể tăng mạnh hơn trong năm tới.

“Tôi nghi ngờ rằng bạc sẽ có giá 200 USD/ounce sau một năm nữa. Hãy mua bạc khi giá còn ở quanh 50 USD, bởi khi giá đạt 200 USD/ounce, thị trường sẽ trở nên chật chội,” ông viết, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mua khi giá còn thấp và bán khi thị trường bắt đầu quá nóng.

Kiyosaki minh họa quan điểm này bằng chính trải nghiệm đầu tư cá nhân. Ông cho biết mình đã mua những đồng Bitcoin đầu tiên với giá chỉ 6.000 USD, thời điểm ít người chú ý, và hiện danh mục 100 Bitcoin ban đầu đó đã tăng lên hàng triệu USD. Theo ông, câu chuyện này là minh chứng cho triết lý đầu tư dài hạn và hành động sớm khi cơ hội vẫn còn rộng mở.

Diễn biến giá bạc trong vòng 1 năm qua.

Theo Kitco News, một số nhà phân tích cho rằng bạc đã tìm thấy sức hút sau khi được chính thức đưa vào Danh sách Khoáng sản Thiết yếu năm 2025 của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS). Họ lưu ý rằng điều này có thể thúc đẩy tiêu thụ bạc trong công nghiệp, từ đó có thể tiếp tục làm gián đoạn chuỗi cung ứng kim loại quý toàn cầu và tạo ra thị trường vật chất thắt chặt hơn.

Giá bạc đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục 54,48 đô la một ounce vào tháng trước do nhu cầu vật chất tăng cao đã làm cạn kiệt nguồn dự trữ bạc trên mặt đất tại London. Đồng thời, các ngân hàng vàng thỏi ở Mỹ vẫn chưa muốn bán ra lượng bạc nắm giữ do lo ngại về khả năng bị áp thuế mới do tính chất khoáng sản quan trọng của kim loại này.﻿

Bên cạnh đó, tỷ lệ vàng-bạc tính đến năm 2025 đã đạt mức cao nhất hằng năm kể từ sau Thế chiến thứ 2, vượt qua mức đạt được trong thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu năm 1991 và 2020 với mức trung bình hơn 90. ﻿

Theo ghi chú hàng tuần mới nhất từ nhóm kim loại quý của tập đoàn Mitsubishi của Nhật Bản, "Bạc dường như đã lấy lại vai trò là chỉ báo tiên phong hoặc chỉ báo hàng đầu cho hoạt động trên toàn bộ thị trường kim loại nói chung".

Tại Việt Nam, giá bạc cũng ghi nhận mức tăng mạnh. Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.043.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.106.000 đồng/lượng (bán ra). Trong 1 năm qua, giá bạc thỏi trong nước đã tăng gần 80%.﻿