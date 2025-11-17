Giá bạc gặp áp lực

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay đi ngang sau khi giảm mạnh cuối tuần trước, bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 1.949.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.009.000 đồng/lượng (bán ra). Trong 1 tháng qua, giá bạc thỏi đã giảm 6,3%.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 51.973.203 đồng/thỏi (mua vào) và 53.573.199 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 09:10 ngày 17/11.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đạt 50,9 USD/ounce.

Giá bạc giao ngay kết thúc tuần trong trạng thái suy yếu khi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất gần như biến mất và nhà đầu tư đồng loạt rút khỏi các tài sản rủi ro.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis (FX Empire), nhu cầu mua vào suy yếu đang làm gia tăng lo ngại về khả năng hình thành mô hình đỉnh kép quanh ngưỡng 54 USD/ounce. Đây được xem là tín hiệu không mấy tích cực, bởi nếu không giữ được các vùng hỗ trợ then chốt, giá bạc có thể đối mặt rủi ro giảm sâu hơn. Ông Lewis nhận định rằng việc giá có nguy cơ trượt xuống dưới mốc 50 USD/ounce sẽ kích hoạt thêm lực bán, do thị trường hiện thiếu các yếu tố hỗ trợ rõ rệt để duy trì xu hướng phục hồi.

Bên cạnh đó, mỗi nhịp bật tăng của giá bạc đều nhanh chóng bị thu hẹp bởi lực mua yếu, cho thấy thị trường chưa có sức bật đủ mạnh. Trong bối cảnh tâm lý chung đang nghiêng về phòng thủ, nhà đầu tư có xu hướng đứng ngoài quan sát nhiều hơn, chờ tín hiệu rõ ràng từ các vùng hỗ trợ kỹ thuật trước khi quyết định quay lại thị trường.

Tương tự, chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk tại FX Empire đánh giá, trước đó, bạc từng tăng mạnh lên gần 54,39 USD/ounce, nhưng đã nhanh chóng đảo chiều khi xảy ra làn sóng bán tháo trên nhiều thị trường. Không chỉ bạc, cổ phiếu công nghệ, nhóm AI, tiền điện tử và cả vàng đều giảm sâu, cho thấy tâm lý thoái vốn lan rộng.

James Hyerczyk cho biết, dù đồng USD giảm nhẹ vào cuối tuần và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao, những yếu tố thường có tác động trái chiều lên giá bạc, thị trường vẫn không phản ứng tích cực.