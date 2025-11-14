Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá bạc điều chỉnh sau khi tăng mạnh

14-11-2025 - 10:10 AM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới giảm nhẹ.

Giá bạc điều chỉnh sau khi tăng mạnh- Ảnh 1.

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay giảm, niêm yết ở mức 2.016.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.079.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Trong 1 tuần qua giá bạc đã tăng gần 10%.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 53.010.000 đồng/thỏi (mua vào) và 54.590.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 9:08 ngày 14/11.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đạt mức 53 USD một ounce.

Giá bạc điều chỉnh sau khi tăng mạnh- Ảnh 2.

Trong phiên ngày 13/11, có thời điểm bạc tăng hơn 1% lên trên 54 USD/ounce, tiến tới mức cao nhất mọi thời đại đạt được vào tháng trước và đưa mức tăng của tuần này lên khoảng 12%, khi các nhà đầu tư tìm cách phòng ngừa rủi ro trước những bất ổn toàn cầu bằng kim loại quý. 

Kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất, sau những dấu hiệu cho thấy thị trường lao động Hoa Kỳ đang suy yếu, đã tiếp tục hỗ trợ kim loại này. Những lo ngại về nguồn cung cũng góp phần vào điều này, với mùa cưới của Ấn Độ đang diễn ra và lo ngại về khả năng áp thuế của Hoa Kỳ đối với bạc.

Chuyên gia kim loại quý James Hyerczyk (FX Empire) đánh giá: “Các tín hiệu kỹ thuật, chính sách tiền tệ và diễn biến USD đang tạo môi trường lý tưởng để bạc duy trì xu hướng tăng."

Tuần trước, Bộ Nội vụ Hoa Kỳ đã thêm bạc, đồng và than luyện kim vào danh sách "khoáng sản quan trọng", nhấn mạnh tầm quan trọng của chúng đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia. Chỉ định này tạo cơ sở cho các cuộc điều tra theo Mục 232 và các hạn chế thương mại tiềm năng, như đã áp dụng trước đó đối với đồng vào đầu năm nay.

Giá bạc tăng liền 4%, vượt mức 56 triệu đồng/kg

Khánh Vy

