Giá bạc tăng liền 4%, vượt mức 56 triệu đồng/kg

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay tăng rất mạnh, bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.043.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.106.000 đồng/lượng (bán ra). Chỉ trong 1 ngày, giá bạc trong nước đã tăng tới 3,5%, hồi phục gần mức cao nhất 1 tháng qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 54.479.864 đồng/thỏi (mua vào) và 56.159.860 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 08:58 ngày 13/11.

Trên thị trường thế giới, giá bạc tăng vọt lên mức 53,4 USD/ounce.

Giá bạc tăng khoảng 3,5% lên hơn 53 USD/ounce, mức cao nhất trong gần ba tuần, được hỗ trợ bởi kỳ vọng ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay. Sự lạc quan về việc chính phủ Hoa Kỳ sắp kết thúc việc đóng cửa, cho phép công bố dữ liệu kinh tế mới, cũng củng cố những dự đoán này.

Các thành viên Hạ viện Hoa Kỳ đang trở lại Washington, DC hôm nay để bỏ phiếu chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài 43 ngày. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết ông tin rằng dự luật này, một thỏa hiệp khó khăn được Thượng viện thông qua và được Tổng thống Donald Trump ủng hộ, sẽ nhanh chóng được thông qua.

Thị trường hiện đang định giá khoảng 65% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm cơ bản vào tháng 12, tăng từ mức khoảng 62% của một ngày trước đó. Trong khi đó, áp lực nguồn cung dự kiến sẽ tiếp tục, với nhu cầu có thể sẽ tăng lên khi mùa cưới ở Ấn Độ bắt đầu và thuế quan của Hoa Kỳ đối với kim loại trắng này.

Các thị trường bên ngoài quan trọng hôm nay chứng kiến chỉ số đồng đô la Mỹ tăng nhẹ. Giá dầu thô giảm mạnh và giao dịch quanh mức 58,86 đô la một thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức khoảng 4,1%.