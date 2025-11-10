Giá bạc bật tăng sau khi được Mỹ đưa vào Danh sách khoáng sản quan trọng năm 2025

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay hồi phục sau khi rớt mạnh trong phiên trước, bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 1.873.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.931.000 đồng/lượng (bán ra). Một tuần qua, giá bạc đã có nhiều pha biến động lớn, trong đó giảm thấp nhất trong 1 tháng rồi bật tăng trở lại, giúp người mua lãi khoảng 1,5%.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 49.946.542 đồng/thỏi (mua vào) và 51.493.205 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 09:07 ngày 10/11.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giảm còn 48,8 USD/ounce.

Giá bạc tiếp tục ổn định dưới mức 50 USD/ounce, tuy nhiên, kỳ vọng tăng giá ngày càng tăng khi kim loại quý này chính thức được đưa vào Danh sách khoáng sản quan trọng năm 2025 của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS).

Mặc dù bạc là một kim loại quý và được công nhận là một tài sản tiền tệ quan trọng, nhưng hơn 60% nhu cầu bạc đến từ các ứng dụng công nghiệp. Nhu cầu công nghiệp ngày càng tăng là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung bạc đang diễn ra và đáng kể. Các nhà phân tích lưu ý rằng sự công nhận mới này có thể làm phức tạp thêm thị trường bạc và chuỗi cung ứng toàn cầu vốn đã mong manh của nó.

Trong bối cảnh lượng dự trữ tại Mỹ tăng lên, nguồn cung kim loại vật chất tại London liên tục giảm, với nhu cầu chưa từng có từ người tiêu dùng Ấn Độ. Nguồn cung bạc tại các kho bạc London sụt giảm đã khiến giá thuê bạc tăng lên mức cao kỷ lục, trên 34% vào tháng trước. Thị trường cũng chứng kiến tình trạng bù hoãn bán (backwardation) chưa từng có, với giá giao ngay tăng nhanh hơn giá tương lai.

Matthew Piggott, Giám đốc Vàng và Bạc tại Metals Focus, cho biết thêm rằng giá bạc cao hơn dự kiến sẽ thúc đẩy xu hướng tiết kiệm hơn trong lĩnh vực năng lượng mặt trời. Tiêu thụ bạc trong các tấm pin mặt trời quang điện là yếu tố chính thúc đẩy giá trong những năm gần đây.

Ông lưu ý rằng bạc chiếm khoảng 15% chi phí tấm pin mặt trời, và do đó, các nhà sản xuất đang cố gắng tìm cách giảm con số đó. Piggott cho biết cứ mỗi 10 USD giá bạc tăng lên sẽ tạo thêm áp lực buộc các nhà sản xuất phải cắt giảm lượng bạc sử dụng.

Nếu giá tiếp tục tăng, các nhà sản xuất cuối cùng có thể loại bỏ hoàn toàn bạc và chuyển sang đồng; tuy nhiên, công nghệ thay thế trên quy mô lớn này vẫn còn tương đối mới và chưa được kiểm nghiệm.

Piggott cho biết: “Chúng ta có thể thấy giá bạc tăng cao trong 24 tháng tới, nhưng tất cả sẽ phụ thuộc vào sự phát triển của công nghệ tấm pin mặt trời”.