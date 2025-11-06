Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá bạc bật tăng sau khi xuống thấp nhất 1 tháng

06-11-2025 - 10:10 AM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới hồi phục.

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay hồi phục sau khi rớt mạnh trong phiên trước, bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 1.830.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.887.000 đồng/lượng (bán ra). 

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 48.799.878 đồng/thỏi (mua vào) và 50.319.874 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 09:07 ngày 6/11.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giảm còn 47,8 USD/ounce.

Giá bạc bật tăng sau khi xuống thấp nhất 1 tháng- Ảnh 1.

Trong phiên giao dịch sáng nay, giá bạc bật tăng mạnh sau giai đoạn điều chỉnh, dù vẫn chịu sức ép từ đồng USD lên giá và tâm lý thận trọng của giới đầu tư.

Cổ phiếu toàn cầu và các tài sản rủi ro khác giảm mạnh trong bối cảnh lo ngại về định giá bị kéo căng và sự không chắc chắn về việc cắt giảm lãi suất trong tương lai của Hoa Kỳ. Trong khi đó, dữ liệu của ADP cho thấy các nhà tuyển dụng tư nhân đã tạo thêm 42.000 việc làm trong tháng 10, vượt qua dự báo và báo hiệu khả năng phục hồi của thị trường lao động. 

Dữ liệu mạnh hơn đã củng cố quan điểm rằng Fed không vội vàng cắt giảm lãi suất hơn nữa, vì lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu và việc đóng cửa chính phủ làm trì hoãn các đợt công bố việc làm quan trọng. 

Theo chuyên gia James Hyerczyk (FX Empire), mức 45,79 USD/ounce hiện là điểm tựa quan trọng cho xu hướng ngắn hạn. Nếu xuyên thủng ngưỡng này, xu hướng tăng trước đó có thể bị phá vỡ, mở ra khả năng điều chỉnh sâu hơn về các vùng hỗ trợ 44,22 USD/ounce và 41,40 USD/ounce.

Ngược lại, mức kháng cự gần nhất được xác định quanh 49,38 – 49,46 USD/ounce, trong khi vùng 50,02 – 51,07 USD/ounce là rào cản mạnh, nếu vượt qua, giá bạc mới có thể lấy lại xu hướng tăng.

Áp lực giảm giá bạc đang được củng cố bởi chỉ số USD Index (DXY) vượt 100 điểm, cao nhất kể từ đầu tháng 8. Đồng USD mạnh lên phản ánh kỳ vọng FED sẽ không hạ lãi suất mạnh vào tháng 12, đồng thời thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn vào USD, yên Nhật và franc Thụy Sĩ, trong bối cảnh dữ liệu sản xuất Mỹ yếu và nguy cơ chính phủ đóng cửa.

Ông Hyerczyk nhận định, “Đà mạnh của đồng USD, tâm lý né rủi ro và kỳ vọng giảm lãi suất yếu sẽ tiếp tục tạo sức ép lên giá bạc trong thời gian tới, cho đến khi xuất hiện tín hiệu rõ ràng từ kinh tế Mỹ hoặc chính sách tiền tệ.”

Giá bạc hôm nay 5-11 xuống thấp nhất 1 tháng, người "đu đỉnh" méo mặt

Khánh Vy

