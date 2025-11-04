Giá bạc giằng co ở ngưỡng quan trọng

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay giảm, niêm yết ở mức 1.843.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.896.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, giảm khoảng hơn 27.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng hôm qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 48.370.000 đồng/thỏi (mua vào) và 49.710.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:01 ngày 4/11.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đạt 48 USD một ounce.

Giá bạc ổn định quanh mức 48 USD/ounce trong ngày thứ hai (3/11) khi các nhà đầu tư cân nhắc triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang trong khi đánh giá tác động của việc xoa dịu căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.

Tuần trước, Fed đã thực hiện cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản được mong đợi rộng rãi, mặc dù Chủ tịch Powell nhấn mạnh rằng một động thái khác vào tháng 12 là không chắc chắn. Thị trường hiện đang chuyển sang các bản công bố dữ liệu quan trọng của Hoa Kỳ, bao gồm việc làm của ADP và báo cáo PMI của ISM, để có thêm thông tin.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk tại FX Empire, giá bạc vẫn đang chịu sức ép, cho thấy phe bán tiếp tục kiểm soát thị trường và xu hướng ngắn hạn vẫn thiên về giảm. James Hyerczyk nói thêm, kim loại này vẫn thiếu động lực riêng từ nhu cầu thực tế. Đặc biệt, dòng tiền đang quay lại chứng khoán, khiến đà tăng của bạc bị giới hạn.

Trong khi đó, việc cải thiện quan hệ thương mại đã làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn đối với kim loại quý. Vào cuối tuần, Nhà Trắng đã thông báo rằng Trung Quốc sẽ đình chỉ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu bổ sung đối với đất hiếm và chấm dứt các cuộc điều tra đối với các công ty bán dẫn của Hoa Kỳ, để đổi lấy việc Hoa Kỳ tạm dừng một số mức thuế quan và hủy bỏ kế hoạch đánh thuế 100% đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc.



