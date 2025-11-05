Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá bạc hôm nay 5-11 xuống thấp nhất 1 tháng, người "đu đỉnh" méo mặt

05-11-2025 - 13:05 PM | Tài chính - ngân hàng

Giá bạc trong nước đã giảm 3 ngày liên tiếp theo đà bị bán tháo của giá thế giới, nhiều người mua bạc ở vùng đỉnh sốt ruột.

Sáng 5-11, giá bạc hôm nay trên thị trường quốc tế được giao dịch ở mức 47,48 USD/ounce, giảm 1,3% so với phiên trước. 

Giá bạc chưa ngừng rơi sau chuỗi giảm liên tiếp trong nhiều tuần qua. Thậm chí, có nhiều thời điểm, giá bạc còn giảm mạnh hơn giá vàng. 

Từ mốc đỉnh lịch sử vùng 54,4 USD/ounce, giá bạc đã giảm khoảng 15% trong thời gian ngắn.

Theo giới phân tích, cùng xu hướng đi xuống của vàng, giá bạc đang chịu nhiều sức ép khi những thông tin hỗ trợ này đã phản ánh vào giá thời gian qua. 

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung lắng dịu, chỉ số đồng USD (DXY) tăng mạnh nhất trong 6 tháng qua khiến bạc giảm sức hấp dẫn. Thậm chí, bất chấp thị trường chứng khoán Mỹ bị bán tháo, giá bạc cũng tiếp tục giảm.

Giá bạc thấp nhất trong 1 tháng qua

Giá bạc thế giới giảm liên tiếp khiến giá bạc trong nước cũng đi xuống. Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc miếng mua vào rớt khỏi 1,8 triệu đồng, lùi sâu về 1,794 triệu đồng/lượng, bán ra 1,842 triệu đồng/lượng, giảm tới 54.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Tập đoàn Phú Quý mua vào 1,821 triệu đồng, bán ra 1,877 triệu đồng/lượng.

Các thương hiệu khác như Ancarat, Golden Fun giao dịch bạc trong khoảng 1,821 - 1,828 triệu đồng/lượng (chiều bán ra). 

Giá bạc liên tiếp đi xuống ngược với dự báo của chuyên gia và kỳ vọng của nhà đầu tư, khiến nhiều người mua ở vùng đỉnh méo mặt. 

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, không ít người thấy giá bạc tăng cao với vàng vài tháng trước, đã chuyển sang mua bạc với kỳ vọng kiếm lời từ kim loại này. 

"Nhiều ngày qua, tôi đều theo dõi giá bạc và thấy giá chưa ngừng đà giảm. Từ mốc 2 triệu đồng/lượng hồi giữa tháng 10, giá bạc hiện đã mất ít nhất 120.000 đồng/lượng. Tôi đặt mua 500 lượng bạc, giao vào đầu năm 2026, đến giờ đang lỗ hơn 60 triệu đồng dù chưa nhận hàng. Nhiều bạn bè tôi cũng rủ nhau mua bạc để dành, cùng rơi vào cảnh sốt ruột" – anh Duy Hoàng nói.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,52 triệu đồng/lượng.

Theo Thái Phương

Người lao động

