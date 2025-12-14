Gần 600.000 tài khoản ngân hàng có dấu hiệu lừa đảo

Kể từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã đưa vào hoạt động Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán SIMO. Thông qua SIMO, tính đến 11/12/2025 đã phát hiện 592.000 bản ghi tài khoản thanh toán/ví điện tử có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, qua đó cảnh báo khách hàng và ngăn chặn hàng trăm nghìn lượt giao dịch, bảo vệ hơn 2.570 tỷ đồng khỏi rủi ro.

Được biết, từ đầu năm đến nay, hệ thống đã hỗ trợ cảnh báo đến 2,13 triệu lượt khách hàng, trong đó có hơn 670.000 lượt khách hàng đã tạm dừng/hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo.

Thanh toán không dùng tiền mặt đang phát triển bùng nổ ở nước ta. Sau 20 năm, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt ở nước ta đã tăng khoảng 500 lần về số lượng và hơn 60 lần về giá trị so với năm 2005.

Trong giai đoạn từ năm 2015-2025, giao dịch qua Internet tăng khoảng 59 lần về số lượng và 21 lần về giá trị; giao dịch qua Mobile tăng khoảng 280 lần về số lượng và 600 lần về giá trị; QR Code mới được phổ biến từ năm 2018 và tăng mạnh, đến nay, tăng khoảng trên 700 lần về số lượng và trên 400 lần về giá trị.

Tuy nhiên, cùng với thanh toán số phát triển nhanh, rủi ro an ninh mạng và gian lận tài chính cũng gia tăng. Trong bối cảnh đó, NHNN cũng ban hành hàng loạt biện pháp đồng bộ nhằm tăng cường bảo vệ hệ thống thanh toán và người dùng.