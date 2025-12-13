Xếp hạng khả năng “kiếm tiền” của nhân viên ngân hàng: VietinBank, BIDV không vào top 5 dù lợi nhuận khủng; nhân sự Vietcombank mang về 155 triệu/tháng mới lọt top 3

Ảnh minh hoạ

Techcombank, SHB vẫn dẫn đầu về "hiệu suất làm việc"

Thống kê từ 27 ngân hàng thương mại trong 9 tháng đầu năm 2025 cho thấy sự phân hóa đáng kể về hiệu suất làm việc, được đo lường thông qua chỉ số lợi nhuận trước thuế trên mỗi nhân viên theo tháng.

Theo đó, Techcombank vẫn là ngân hàng dẫn đầu về hiệu suất làm việc khi mỗi nhân viên tại ngân hàng tạo ra khoảng 207 triệu đồng/tháng, với lợi nhuận trước thuế đạt 23.300 tỷ đồng và quy mô nhân sự trung bình khoảng 12.000 người (lũy kế đến quý III/2025). Dù vậy, hiệu suất ghi nhận giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước (mức 220 triệu đồng/tháng).

Kế đến là nhân viên SHB với mức lợi nhuận trước thuế đạt 200 triệu đồng/người/tháng – tăng trưởng mạnh so với mức 151 triệu đồng/người/tháng của quý III/2024. Vietcombank dù dẫn đầu về lợi nhuận nhưng chỉ xếp thứ ba về hiệu suất với 155 triệu đồng/người/tháng, tăng đáng kể từ mức 146 triệu đồng cùng kỳ năm ngoái.

Nhóm ngân hàng có hiệu suất bình quân trên 100 triệu đồng/người/tháng còn có SeABank (140 triệu đồng), ACB (137 triệu đồng/người/tháng), MB (136 triệu đồng) và VietinBank (132 triệu đồng). So với cùng kỳ, ACB và MB giữ đà tăng nhẹ, trong khi SeABank và VietinBank bứt phá rõ rệt khi tăng lần lượt từ 90 lên 140 triệu và từ 88 lên 132 triệu đồng/người/tháng.

Các ngân hàng đạt hiệu suất làm việc từ 70 đến dưới 100 triệu đồng/người/tháng gồm HDBank (91 triệu), BIDV và TPBank cùng đạt ngưỡng 87 - 88 triệu, MSB (79 triệu) và Nam Á Bank (77 triệu)...

Các ngân hàng còn lại có hiệu suất dưới 70 triệu đồng/người/tháng, như ABBank (68 triệu), OCB (55 triệu), Kienlongbank (52 triệu), Eximbank (37 triệu) và NCB (32 triệu). Trong đó, ABBank là ngân hàng tăng trưởng hiệu suất cao nhất hệ thống (tăng từ 6 triệu lên 68 triệu đồng/người/tháng).

Ngân hàng nào chi “mạnh tay” cho nhân viên nhất?

Đơn vị: Triệu đồng/người/tháng

Dù nhân viên Techcombank dẫn đầu về hiệu suất làm việc, nhưng MB mới là ngân hàng có mức “chi phí nhân viên” cao nhất hệ thống, khoảng 8.300 tỷ đồng lũy kế đến quý III/2025. Tính bình quân, chi phí cho mỗi nhân viên MB lên đến gần 49 triệu đồng/tháng.

Techcombank đứng thứ hai với mức chi 46,8 triệu đồng/người/tháng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Vietcombank xếp thứ ba, đạt 46,3 triệu đồng/người/tháng. Ngay sau đó là VietinBank (45,9 triệu), TPBank (45,2 triệu), BIDV (44,1 triệu) và Sacombank (43,1 triệu đồng/người/tháng).

Các ngân hàng như OCB (10,3 triệu), Eximbank (8,6 triệu), Saigonbank (21,9 triệu), PGBank (25,1 triệu) duy trì mức chi khá khiêm tốn so với mặt bằng chung.

Trong tổng số ngân hàng khảo sát, 20 đơn vị tăng chi và 7 đơn vị giảm chi cho nhân sự so với cùng kỳ năm trước. Ở nhóm tăng chi, biến động lớn nhất thuộc về MB, khi mức chi bình quân tăng từ 41,6 lên 48,8 triệu đồng - tăng hơn 7,2 triệu. Sacombank ghi nhận chi phí tăng từ 35,9 lên 43,1 triệu đồng, tương đương 6,9 triệu đồng/người/tháng. Các ngân hàng với mức lợi nhuận tăng trưởng tốt như Vietcombank, SHB, SeABank, LPBank...đều có mức tăng từ 5–6 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, 7 ngân hàng ghi nhận mức chi bình quân giảm so với cùng kỳ, nhưng mức giảm này nằm trong biên độ kiểm soát. Kienlongbank là ngân hàng giảm mạnh nhất, từ 32,4 xuống khoảng triệu đồng/người/tháng, tương đương giảm 3,4 triệu.

Làn sóng cắt giảm nhân sự tiếp tục lan rộng

Đơn vị: Người

Làn sóng cắt giảm nhân sự ngành ngân hàng vẫn đang diễn ra mạnh mẽ. Đáng chú ý, xu hướng này không chỉ xuất hiện ở nhóm quy mô nhỏ mà lan rộng sang cả những ngân hàng lớn trong hệ thống

Theo khảo sát báo cáo tài chính quý III/2025, có tới 14/27 ngân hàng thu hẹp quy mô nhân sự so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, LPBank là ngân hàng giảm nhân sự mạnh nhất, khi số lượng cán bộ nhân viên giảm 1.773 người trong vòng 9 tháng. Sacombank và VIB cũng ghi nhận mức giảm trên 1.000 người, lần lượt giảm 1.354 người xuống còn 16.734 người; 1.096 người xuống còn 10.640 người.

Nhiều ngân hàng khác cũng ghi nhận quy mô cắt giảm dao động trong khoảng vài trăm người. Trong đó, ABBank giảm gần 600 người, Vietcombank giảm gần 500 người,...

Ở chiều ngược lại, một số nhà băng vẫn mở rộng quy mô nhân sự. BIDV là ngân hàng có số nhân viên tăng mạnh nhất với 818 người, nâng quy mô nhân sự lên gần 29.816 người - cao nhất trong hệ thống. Techcombank xếp sau với mức tăng 699 người, kế đến là Bac A Bank (350 người), MB (249 người).