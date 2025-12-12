Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xổ số miền Nam: Chiều 12-12, lộ diện nhiều người trúng độc đắc ở TPHCM, Vĩnh Long, Cà Mau

12-12-2025 - 17:06 PM | Smart Money

Nhiều chủ nhân may mắn trúng độc đắc xổ số miền Nam ở TPHCM, Cà Mau, Vĩnh Long đã đến đại lý vé số đổi thưởng trong chiều 12-12

Chiều 12-12, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, nhiều đại lý vé số ở TPHCM và miền Tây đã liên tục chúc mừng những chủ nhân may mắn trúng độc đắc vừa lộ diện.

Xổ số miền Nam 12 - 12: Nhiều khách hàng trúng độc đắc tại TPHCM và Vĩnh Long - Ảnh 1.

Đại lý Gia Hào ở Củ Chi vừa đổi thưởng cho khách hàng trúng độc đắc 3 tờ vé số Bình Thuận. Ảnh: ĐLVS Gia Hào

Theo đó, đại lý vé số Gia Hào ở Củ Chi, TPHCM chúc mừng một khách hàng may mắn trúng độc đắc (dãy số 733927) 3 tờ vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều 11-12.

Trước đó, vào tối 11-12, đại lý vé số Gia Hào cũng đã đổi thưởng cho một khách hàng trúng độc đắc 1 vé Bình Thuận.

Đại lý vé số Gia Hào khác ở phường Chợ Lớn cũng đã đổi thưởng giải khuyến khích cho một khách hàng trúng 5 vé Tây Ninh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận.

Cũng trong chiều nay, liên quan giải độc đắc của xổ số miền Nam, đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long đã chia sẻ thông tin một khách hàng đã đến đại lý đổi thưởng 1 vé độc đắc (dãy số 375492) của đài Cần Thơ, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng chiều 10-12.

Xổ số miền Nam 12 - 12: Nhiều khách hàng trúng độc đắc tại TPHCM và Vĩnh Long - Ảnh 2.

Vé số Cần Thơ trúng độc đắc tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

"Khách yêu cầu nhận tiền mặt hết. Cảm ơn anh trai chọn Phú Vinh làm nơi giao dịch" – đại diện đại lý vé số Phú Vinh chia sẻ.

Xổ số miền Nam 12 - 12: Nhiều khách hàng trúng độc đắc tại TPHCM và Vĩnh Long - Ảnh 3.

Vé số Sóc Trăng trúng độc đắc tại Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Hổ

Mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 331026) của vé số Sóc Trăng cũng đã được đại lý vé số Hổ ở tỉnh Cà Mau đổi thưởng 12-12 cho chủ nhân may mắn trúng 4 vé.

Theo Thu Tâm

Người lao động

