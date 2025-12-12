Ngân hàng đồng loạt thông báo ngừng mọi giao dịch chuyển khoản, rút tiền với những khách hàng này kể từ 1/1/2026

Mới đây, Ngân hàng TMCP Nam Á Bank (Nam A Bank) đã gửi đi thông báo đến toàn bộ khách hàng về việc ngừng sử dụng hộ chiếu trong hoạt động mở và sử dụng Tài khoản thanh toán dành cho khách hàng cá nhân.

Cụ thể, căn cứ theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ ngày 01/01/2026, Nam A Bank sẽ tạm dừng giao dịch thanh toán, rút tiền trên tài khoản thanh toán trong trường hợp khách hàng có quốc tịch Việt Nam đang sử dụng giấy tờ tùy thân là hộ chiếu.

Theo quy định, giấy tờ tuỳ thân đối với khách hàng có quốc tịch Việt Nam phải là căn cước công dân, thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử hoặc giấy khai sinh đối với người dưới 14 tuổi chưa có thẻ căn cước. Vì vậy, Nam A Bank khuyến khích khách hàng chủ động cập nhật thông tin giấy tờ tùy thân để tránh gián đoạn giao dịch.

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) cũng ra thông báo tương tự. Ngân hàng cho biết, từ 01/01/2026, Hộ chiếu không còn được chấp nhận với khách hàng là công dân Việt Nam thực hiện các giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ tại ngân hàng. Khách hàng cần sử dụng các giấy tờ tùy thân khác như Căn cước công dân gắn chip, Thẻ căn cước, Căn cước điện tử để xác thực thông tin khi giao dịch.

BVBank đề nghị các khách hàng đang sử dụng hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân tại ngân hàng cần đến điểm giao dịch trên toàn quốc để cập nhật thông tin thay thế bằng căn cước công dân gắn chip, thẻ căn cước, căn cước điện tử để xác thực thông tin khi giao dịch trước ngày 1/1/2026.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) đã thông báo sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu để thực hiện giao dịch trên tất cả các kênh đối với khách hàng là công dân Việt Nam từ 1/1/2026 và yêu cầu khách hàng sớm đến trực tiếp các chi nhánh/PGD BIDV trên toàn quốc để cập nhật thông tin thay thế bằng CCCD gắn chip/Căn cước/Căn cước điện tử.

Việc chuyển đổi này không chỉ được thực hiện tại một số ngân hàng mà là yêu cầu bắt buộc từ cơ quan quản lý đối với toàn ngành.

Theo Thông tư 17, mọi giao dịch rút tiền hay thanh toán điện tử của khách hàng cá nhân chỉ được phép thực hiện khi hệ thống đã đối chiếu khớp đúng dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt/vân tay) của người thực hiện với dữ liệu gốc. Dữ liệu gốc này phải nằm trong bộ phận lưu trữ mã hóa của thẻ CCCD gắn chip, thẻ Căn cước do Bộ Công an cấp, hoặc đã được xác thực qua tài khoản định danh điện tử (VNeID).

Bên cạnh việc rút tiền, Thông tư 18 cũng quy định chặt chẽ về quy trình mở thẻ mới. Các tổ chức phát hành thẻ sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp thẻ CCCD, thẻ Căn cước hoặc định danh điện tử mức độ 2 để nhận biết khách hàng.

Trong khi đó, hộ chiếu hiện tại, dù là loại mới vẫn chưa đáp ứng được những yêu cầu này, do đó việc cập nhật sang CCCD hoặc thẻ căn cước nhằm siết chặt quy trình nhận diện nhằm đảm bảo tính chính xác, tăng cường phòng chống gian lận, giả mạo và chuẩn hóa dữ liệu trong toàn hệ thống ngân hàng.

Do đó, khách hàng cần sớm thực hiện để không ảnh hưởng tới quyền lợi của mình.