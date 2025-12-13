Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 56 tỉ đồng tiếp tục trúng ở TPHCM và Tây Ninh

13-12-2025 - 08:46 AM | Smart Money

Giải độc đắc xổ số miền Nam với tổng số tiền thưởng là 56 tỉ đồng của 2 đài được xác định trúng tại Tây Ninh và TPHCM

Sáng 13-12, nhiều khách hàng và đại lý vé số ở TPHCM và tỉnh Tây Ninh liên tục chúc mừng những chủ nhân may mắn trúng độc đắc xổ số miền Nam.

Xổ số miền Nam: Độc đắc 56 tỉ đồng trúng tại TPHCM và Tây Ninh - Ảnh 1.

Giải độc đắc và an ủi của vé số Vĩnh Long trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 427140) và giải an ủi của vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng chiều 12-12, được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho chủ nhân đầu tiên trúng độc đắc và an ủi vé số Vĩnh Long là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Khi chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú, chia sẻ lời chúc mừng "Bà con Tây Ninh tiếp tục có tiền ăn Tết", lập tức đã nhận về hàng ngàn lượt thích và bình luận, như: "Xin chúc mừng bà con mình nhé. Cho em cũng xin cái vía trúng đặc biệt cho biết với bà con mình"; "Chắc qua Tây Ninh ở quá".

Tuy nhiên, cũng có khách hàng tỏ ra thắc mắc: "Sao ngày nào cũng mua hết mà không trúng. Xin vía trúng đặc biệt đi mọi người ơi".

Mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 416982) của vé số Bình Dương được đại lý vé số cấp 1 Anh Tuấn ở TPHCM phân phối cho đại lý cấp dưới bán trúng. Tuy nhiên, chủ nhân may mắn vẫn chưa lộ diện.

Do đó, các đại lý vé số đang "mời gọi" người trúng độc đắc vé số Bình Dương hãy sớm đến đổi thưởng.

Như vậy, giải độc đắc với tổng số tiền thưởng là 56 tỉ đồng của 2 đài Vĩnh Long và Bình Dương đã xác định được địa phương có khách hàng trúng thưởng là Tây Ninh và TPHCM.

Trong khi đó, vé số Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long và vé số Bình Dương, giải độc đắc (dãy số 608893) vẫn chưa có thông tin nơi bán trúng.

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Long An, TPHCM, Hậu Giang, và Bình Phước

Theo Thu Tâm

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dù biết rõ đã bị lừa và mất sạch 2 tỷ đồng, người phụ nữ Gia Lai tiếp tục chuyển thêm hơn 1 tỷ vào tài khoản Techcombank của kẻ lừa đảo, sau đó báo công an

Dù biết rõ đã bị lừa và mất sạch 2 tỷ đồng, người phụ nữ Gia Lai tiếp tục chuyển thêm hơn 1 tỷ vào tài khoản Techcombank của kẻ lừa đảo, sau đó báo công an Nổi bật

MB, TPBank, Sacombank,.... đồng loạt tăng lãi suất tiết kiệm, nhiều kỳ hạn tiến sát 7%/năm

MB, TPBank, Sacombank,.... đồng loạt tăng lãi suất tiết kiệm, nhiều kỳ hạn tiến sát 7%/năm Nổi bật

Cảnh báo rủi ro 'bẫy nợ’ vay thẻ tín dụng

Cảnh báo rủi ro 'bẫy nợ’ vay thẻ tín dụng

22:38 , 12/12/2025
Chuẩn bị chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của chính mình: Người phụ nữ bất ngờ dừng giao dịch và đến công an nhờ hỗ trợ

Chuẩn bị chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của chính mình: Người phụ nữ bất ngờ dừng giao dịch và đến công an nhờ hỗ trợ

17:10 , 12/12/2025
Xổ số miền Nam: Chiều 12-12, lộ diện nhiều người trúng độc đắc ở TPHCM, Vĩnh Long, Cà Mau

Xổ số miền Nam: Chiều 12-12, lộ diện nhiều người trúng độc đắc ở TPHCM, Vĩnh Long, Cà Mau

17:06 , 12/12/2025
Có 500 triệu đồng nên mua vàng hay "tranh thủ" gửi tiết kiệm hưởng lãi suất cao?

Có 500 triệu đồng nên mua vàng hay "tranh thủ" gửi tiết kiệm hưởng lãi suất cao?

16:42 , 12/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên