Chuẩn bị chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của chính mình: Người phụ nữ bất ngờ dừng giao dịch và đến công an nhờ hỗ trợ

Ngày 11/12/2025, Công an xã Sa Lý, tỉnh Bắc Ninh vừa kịp thời ngăn chặn các đối tượng giả danh lực lượng Công an để lừa đảo qua mạng xã hội, giúp người dân tránh thiệt hại 300 triệu đồng

Theo trình bày của bà Q.T.M. (sinh năm 1958, trú tại xã Sa Lý, tỉnh Bắc Ninh), trước đó bà M. nhận được lời kết bạn và cuộc gọi qua Zalo từ hai tài khoản có tên "Nguyen Van Dung" và "Ngô Thanh Lan". Các đối tượng tự xưng là cán bộ Công an xã, thông báo bà M. có liên quan đến một "đường dây buôn bán ma túy lớn" và yêu cầu bà tuyệt đối giữ bí mật, đồng thời hướng dẫn bà mở tài khoản ngân hàng mới, cung cấp mật khẩu, toàn bộ thông tin tài khoản và chuẩn bị số tiền 300 triệu đồng để chuyển vào tài khoản mới mở cho chúng để "phục vụ điều tra".

Do bị các đối tượng đe doạ và tác động tâm lý, bà M. rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng, tin rằng bản thân có thể vướng vào vụ án như các đối tượng nói. Bà đã chuẩn bị sẵn số tiền 300 triệu đồng để chuyển vào tài khoản mới mở theo yêu cầu. Tuy nhiên, nhận thấy nội dung bất thường, nên bà M. không làm theo hướng dẫn của đối tượng và đã đến Công an xã Sa Lý đề nghị hỗ trợ kiểm tra.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Sa Lý đã kiểm tra, rà soát thông tin và khẳng định: Công an xã không thụ lý bất kỳ vụ việc nào liên quan bà M. như các đối tượng nêu. Đồng thời, không có cán bộ Công an xã liên hệ với người dân qua Zalo để yêu cầu mở tài khoản, cung cấp mật khẩu ngân hàng hoặc chuyển tiền. Nội dung các đối tượng đưa ra hoàn toàn là bịa đặt nhằm mục đích lừa đảo.

Công an xã đã ổn định tâm lý, giải thích rõ phương thức thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng, đồng thời hướng dẫn các biện pháp phòng tránh. Bà M bày tỏ sự cảm ơn tới lực lượng Công an xã Sa Lý vì đã nhanh chóng tiếp nhận, xác minh và hướng dẫn kịp thời. Nếu không, bà có thể đã mất số tiền lớn.

Qua vụ việc trên Công an xã Sa Lý khuyến cáo, đề nghị nhân dân nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo, đặc biệt:

1. Không làm theo bất kỳ yêu cầu nào qua điện thoại/video call từ người tự xưng là Công an, Viện kiểm sát, Toà án, Ngân hàng… Cơ quan Công an không bao giờ yêu cầu người dân: Mở tài khoản mới, cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng hoặc chuyển tiền để "phục vụ công tác điều tra, xác minh".

2. Khi nhận thông tin nghi vấn, cần bình tĩnh và liên hệ ngay cơ quan Công an nơi gần nhất.

3. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai.

4. Thông báo cho người thân, đặc biệt là người cao tuổi, để phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo tương tự.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh