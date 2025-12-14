Lãi suất ngân hàng HDBank mới nhất tháng 12/2025: Gửi kỳ hạn nào hưởng lãi suất cao nhất?

Lãi suất huy động dành cho khách hàng gửi tiền tại quầy tháng 12/2025

Trong tháng 12/2025, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) áp dụng biểu lãi suất huy động tiền gửi tại quầy dao động trong khoảng 0,5 - 8,1%/năm.

Theo biểu lãi suất đang áp dụng trên toàn hệ thống, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn tại HDBank hiện ở mức 0,4%/năm. Với các khoản tiền gửi có kỳ hạn ngắn từ 1 tuần đến dưới 1 tháng, lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ phổ biến ở mức 0,5%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn từ 1 – 2 tháng, HDBank niêm yết lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ 3,5%/năm. Các kỳ hạn từ 3 – 5 tháng có mức lãi suất cao hơn, đạt 3,6%/năm, phản ánh sự phân hóa rõ theo thời gian gửi.

Với các kỳ hạn dài hơn, lãi suất được đẩy lên đáng kể. Cụ thể, tiền gửi kỳ hạn 6 tháng lĩnh lãi cuối kỳ tại HDBank hiện ở mức 5,4%/năm. Các kỳ hạn từ 7 – 11 tháng được ngân hàng áp dụng mức lãi suất 5,2%/năm.

Đối với kỳ hạn 12 tháng, HDBank đang triển khai hai mức lãi suất khác nhau tùy theo sản phẩm. Với tiền gửi thông thường, lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ đạt 5,7%/năm. Trong khi đó, HDBank niêm yết lãi suất 7,7%/năm cho các khoản tiền gửi tối thiểu từ 500 tỷ đồng trở lên.

Tương tự, tại kỳ hạn 13 tháng, lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ thông thường là 5,9%/năm.Ngoài ta, HDBank niêm yết tới 8,1%/năm, đây cũng là mức lãi suất cao nhất trong toàn bộ biểu lãi suất huy động của ngân hàng trong tháng 12/2025, cho số tiền gửi tối thiểu từ 500 tỷ đồng trở lên.

Ở các kỳ hạn dài hơn, kỳ hạn 15 tháng có lãi suất 5,9%/năm, kỳ hạn 18 tháng đạt 6,0%/năm. Với các kỳ hạn từ 24 – 36 tháng, lãi suất lần lượt ở mức 5,4%/năm.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến HDBank tháng 12/2025

Bên cạnh gửi tại quầy, kênh tiết kiệm online lĩnh lãi cuối kỳ tiếp tục mang lại lợi thế rõ rệt cho người gửi tiền. Theo đó, lãi suất online kỳ hạn 1 – 2 tháng đạt 4,2%/năm, cao hơn so với gửi tại quầy. Các kỳ hạn 3 – 5 tháng được niêm yết 4,3%/năm.

Đáng chú ý, tiền gửi online kỳ hạn 6 tháng lĩnh lãi cuối kỳ hiện đạt 5,5%/năm. Với các kỳ hạn dài hơn, lãi suất tiếp tục tăng lên mức 5,8%/năm ở kỳ hạn 12 tháng và đạt 6,0 – 6,1%/năm tại các kỳ hạn từ 13 – 18 tháng.