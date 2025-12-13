Lý do ngân hàng ồ ạt 'bơm vốn'

Ngân hàng “săn” doanh nghiệp

Để đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng , ngân hàng chủ động tìm doanh nghiệp có dự án khả thi để cho vay. Cụ thể, hai ngân hàng đang thu xếp khoản tín dụng 6.750 tỷ đồng cho dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành, được ký kết vào cuối tháng 11.

Một số ngân hàng tư nhân chọn chiến lược hỗ trợ dòng tiền ngay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (ưu đãi thẻ, hoàn tiền, giảm phí dịch vụ) - không chỉ nhằm thu hút khách hàng mới, mà còn chuẩn bị “đầu vào” cho hoạt động tín dụng khi cần.

Ngân hàng chạy đua tăng trưởng tín dụng cuối năm.

Cũng nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh và nhu cầu đời sống, có ngân hàng triển khai gói vay vốn ưu đãi quy mô 48.500 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân từ nay đến 31/12; phân bổ cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa - hai mảng có biên lợi nhuận cao và độ phân tán rủi ro tốt hơn so với khách hàng doanh nghiệp lớn.

Chiến lược của các ngân hàng phản ánh thực tế phân khúc doanh nghiệp nhỏ và vừa, tuy nhu cầu vốn cao nhưng rủi ro và chi phí xử lý khách hàng nhỏ, đòi hỏi các ngân hàng phải kết hợp sản phẩm thanh toán và tín dụng.

Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu, những áp lực tăng trưởng tín dụng cuối năm đòi hỏi các ngân hàng phải quản trị giữa 2 mục tiêu dễ xung đột. Thứ nhất, giành thị phần tín dụng bằng ưu đãi và nới quy trình cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp xuất khẩu. Bên cạnh đó, quản lý rủi ro lãi suất và chi phí vốn khi huy động chịu cạnh tranh và lãi suất huy động có xu hướng nhích lên cuối năm.

“Với doanh nghiệp, thông điệp rõ ràng, đúng thời điểm để thương lượng điều kiện vay, nhưng phải cân nhắc chi phí vốn - bởi lãi suất huy động - cho vay có thể biến động do áp lực thanh khoản. Về phía ngân hàng, bài toán cần giải là tìm cách đẩy vốn có chọn lọc, ưu tiên những khoản cho vay hiệu quả, có tài trợ tốt và không làm suy yếu thanh khoản trong ngắn hạn”, ông Hiếu nói.

Thương vụ mới của 21 ngân hàng

Ngày 12/12, Ngân hàng Nhà nước cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các ngân hàng thương mại dành khoảng 500.000 tỷ đồng triển khai Chương trình tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược.

Hiện có 21 ngân hàng thương mại đăng ký triển khai chương trình. Khách hàng vay vốn phải thuộc đối tượng vay vốn của chương trình và đáp ứng các điều kiện vay vốn; có trách nhiệm trong việc phối hợp với ngân hàng thương mại trong quá trình vay. Cơ chế cho vay theo quy định hiện hành.

Lãi suất ưu đãi của chương trình sẽ thấp hơn tối thiểu từ 1-1,5%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay.

Thời gian triển khai đến hết năm 2030 hoặc đến khi doanh số cho vay đạt quy mô 500.000 tỷ đồng của chương trình (tùy điều kiện nào đến trước).

Thời gian áp dụng lãi suất ưu đãi tối thiểu 2 năm kể từ ngày giải ngân từng lần (theo từng khế ước nhận nợ) nhưng không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận cho vay với khách hàng.