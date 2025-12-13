Nhẹ gánh lo nguồn vốn với loạt sản phẩm hỗ trợ tài chính của MB

Thị trường tài chính Việt Nam liên tục đối mặt biến động tỷ giá lớn, có lúc đồng nội tệ đã ghi nhận mức mất giá lên tới 2,5% - 2,9%. Tỷ giá trung tâm VND/USD có thời điểm lên đến 26.110–26.300 VND cho mỗi USD, đưa áp lực tài chính trở thành bài toán khó giải cho cả khối doanh nghiệp lớn lẫn doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tỷ giá biến động, doanh nghiệp chịu sức ép đa chiều

Nhiều doanh nghiệp lớn thực hiện vay vốn ngoại tệ hoặc chi trả nhập khẩu, biên độ biến động của đồng VND khiến chi phí quy đổi trả nợ bất ngờ tăng vọt, tăng áp lực tài chính, ăn mòn biên lợi nhuận và ảnh hưởng lớn đến chỉ số sức khỏe tài chính ngắn hạn lẫn dài hạn.

Ngay cả doanh nghiệp thuần hoạt động bằng đồng VND cũng phải đối diện bài toán tăng giá nguyên vật liệu nhập khẩu. Áp lực tỷ giá vừa khiến giá thành sản xuất leo thang, dòng tiền lưu động bị ảnh hưởng vừa khiến doanh nghiệp thiếu vốn, kéo theo áp lực dư nợ vay, tăng tỷ lệ nợ xấu và tác động bất lợi trên báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn tỷ giá, nhiều chính sách ưu đãi từ chính phủ đã được đưa ra, đồng thời tạo lực hút mới đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam, đặc biệt là vào các khu công nghiệp (KCN) trọng điểm. Dữ liệu mới nhất cho thấy, bất chấp bất ổn toàn cầu, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam tính đến hết quý III/2025 vẫn đạt trên 20 tỷ USD.

Nhu cầu phát triển hạ tầng sản xuất, mở rộng nhà xưởng và xây dựng chuỗi cung ứng hiện đại cần nguồn vốn trung và dài hạn ổn định và bền vững.

MB nhận diện đây là thời điểm lý tưởng để đẩy mạnh nhiều gói tài trợ thuê đất KCN và tài trợ vốn đầu tư quy mô lớn, giúp doanh nghiệp đón nhận dòng vốn vào, mở rộng quy mô sản xuất và tối ưu hóa dòng tiền vận hành.

Giải pháp tài chính thiết kế chuyên biệt

Giải pháp tài chính thiết kế chuyên biệt cho doanh nghiệp lớn, MB cung cấp bộ giải pháp mạnh như sản phẩm vốn lưu động không cần tài sản bảo đảm – giúp tiếp cận nguồn tín dụng linh hoạt dựa trên năng lực dòng tiền thực, tích hợp sản phẩm tài trợ trung và dài hạn hướng đến đầu tư phát triển hoặc mở rộng nhà máy, đồng thời đẩy mạnh tài trợ thuê đất khu công nghiệp để phục vụ mục tiêu đầu tư bài bản vào hạ tầng sản xuất.

MB giúp doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động chủ động dòng tiền, giảm tải áp lực nguồn vốn.

Anh Phúc - Chủ một doanh nghiệp sản xuất giấy tại Hà Nội cho biết: "Hiện nay, Chính phủ đã cấp phép cho một số tuyến vận tải hàng hóa trực tiếp từ Trung Quốc về Bắc Giang mà không cần qua thủ tục khai báo hải quan phức tạp. Với sự hỗ trợ nguồn vốn từ MB, đặc biệt là các giải pháp tài trợ thuê đất trong khu công nghiệp và vốn lưu động, chúng tôi đã nhanh chóng hoàn tất thủ tục thuê đất, triển khai các hạng mục xây dựng và dự kiến bắt đầu sản xuất thử ngay trong tháng 11 này."

Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, MB cũng có các gói tài trợ vốn lưu động linh hoạt, bám sát nhu cầu vận hành thực tế. Ngân hàng còn mang lại sản phẩm mua hẳn miễn truy đòi Bộ chứng từ theo L/C nội địa do MB phát hành – công cụ giúp doanh nghiệp chủ động dòng tiền, xoay vòng vốn nhanh, giảm áp lực ghi nhận dư nợ trên báo cáo tài chính, đặc biệt thích hợp trong bối cảnh thanh khoản thị trường eo hẹp.

Sản phẩm mua hẳn miễn truy đòi Bộ chứng từ theo L/C nội địa do MB phát hành giúp rút ngắn thời gian thu hồi công nợ thông qua chính sách bán hàng, đàm phán điều khoản thanh toán linh hoạt với khách hàng, đồng thời quản lý công nợ phải trả để tối ưu dòng tiền và giảm nhu cầu vốn lưu động.

Chị Trần Thị Ngà - Giám đốc kinh doanh của chuỗi thức ăn chăn nuôi chia sẻ: "Kể từ khi sử dụng sản phẩm mua hẳn miễn truy đòi bộ chứng từ L/C nội địa của MB, công ty chị có thể rút ngắn thời gian thu hồi vốn từ trung bình 45 ngày xuống còn chỉ 20 ngày, qua đó nâng cao khả năng quay vòng vốn lên đến 125%. Nhờ đó, 8 tháng đầu năm nay, công ty chị và đối tác đã xuất khẩu cá rô phi tăng 218%, thay cho tôm và cá tra bị áp thuế nặng, từ đó giữ được lợi nhuận tốt".

Có thể nói, các gói tài trợ của MB không chỉ giúp doanh nghiệp đảm bảo thanh khoản, duy trì hoạt động ổn định mà còn mở rộng năng lực đầu tư trong bối cảnh rủi ro tỷ giá tăng cao, thuế quan bất ổn. Việc tối ưu dòng vốn, cân đối chi phí, chủ động các phương án tài chính nội bộ đã trở thành chìa khóa then chốt giúp doanh nghiệp tận dụng mọi cơ hội phục hồi và bứt phá.

Để biết thêm chi tiết về Các gói sản phẩm tài chính toàn diện cho doanh nghiệp, vui lòng để lại thông tin tại https://www.mbbank.com.vn/50/811/san-pham/tin-dung-bao-lanh

Doanh nghiệp có thể liên hệ hotline 24/7 của MB theo số 19009045 hoặc liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch MB gần nhất để nhận thêm sự tư vấn từ đội ngũ MB.