Giá vàng thế giới tăng mạnh, lên sát đỉnh lịch sử

Ghi nhận vào tối ngày 12/12, giá vàng tăng 1,4% lên mức 4.340 USD/ounce. Trước đó, giá vàng cũng đã tăng hơn 1,2% trong phiên giao dịch 11/12 và tăng hơn 2% trong ba phiên gần nhất. Hiện giá vàng thế giới chỉ còn thấp hơn chưa đến 1% so với đỉnh lịch sử 4.381 USD/ounce ghi nhận vào phiên 20/10.

Giá vàng đạt mức cao nhất trong bảy tuần vào thứ Sáu, được hỗ trợ bởi đồng đô la yếu, kỳ vọng về việc Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn do bất ổn địa chính trị.

Nguồn: TradingView

Hiện đồng USD đang dao động quanh mức thấp nhất trong hai tháng và đang bước sang tuần giảm thứ ba liên tiếp, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn khi quy đổi ra USD.

"Sự gia tăng mạnh mẽ số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tại Mỹ cũng như căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela đang hỗ trợ giá vàng và duy trì nhu cầu trú ẩn an toàn ở mức cao", Zain Vawda, nhà phân tích tại MarketPulse thuộc OANDA, cho biết.

Tuần trước, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ đã tăng mạnh nhất trong gần 4 năm rưỡi, đảo ngược xu hướng giảm mạnh của tuần trước đó.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản lần thứ ba trong năm nay vào thứ Tư, nhưng cho biết vẫn thận trọng về việc cắt giảm thêm .

Hiện tại, các nhà đầu tư đang dự đoán sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất vào năm tới, và báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ vào tuần tới có thể cung cấp thêm manh mối về lộ trình chính sách tương lai của Fed.

Các tài sản không sinh lời như vàng thường có lợi trong môi trường lãi suất thấp.

Trên bình diện địa chính trị, Mỹ đang chuẩn bị chặn bắt thêm nhiều tàu chở dầu của Venezuela sau vụ bắt giữ một tàu chở dầu hồi đầu tuần này. Trong khi đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có tiến triển.

"Tổng thống đã chán ngấy những cuộc gặp gỡ chỉ để cho có. Ông không muốn nói chuyện nữa mà muốn hành động", phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên hôm 11/12, đề cập về tiến trình đàm phán hòa bình Nga - Ukraine.

"Tổng thống vô cùng thất vọng với cả hai bên xung đột", bà nhấn mạnh.