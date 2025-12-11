Ngày 11/12: Giá vàng miếng giảm, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tăng giá vàng nhẫn

Chốt phiên giao dịch 11/12, vàng miếng mua - bán tại Công ty SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu ở mức 152,5 - 154,5 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng cuối ngày hôm qua. Bảo Tín Mạnh Hải có cùng mức điều chỉnh và tiếp tục chào mua cao hơn, giao dịch ở mức 152,6 - 154,5 triệu đồng/lượng

Đối với vàng nhẫn, giá mua - bán tại Công ty SJC niêm yết ở mức 149,6 – 152,1 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với giá đóng cửa cuối ngày hôm qua. Công ty PNJ và DOJI tiếp tục giữnguyên giá mua - bán ở mức 149,5 – 152,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu mua - bán tại 151 - 154 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với cuối phiên hôm qua.

Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải được giao dịch mức 151 - 154 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng.

-------------------------------------------------

Cập nhật mới nhất vào 14h chiều nay (11/12), vàng nhẫn và vàng miếng có xu hướng hạ nhiệt so với buổi sáng.

Đối với vàng miếng, Công ty SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá mua - bán vàng miếng SJC ở mức 152,5 - 154,5 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng so với đầu buổi sáng và giảm 200.000 đồng/lượng cuối ngày hôm qua. Bảo Tín Mạnh Hải có cùng mức điều chỉnh và tiếp tục chào mua cao hơn, giao dịch ở mức 152,6 - 154,5 triệu đồng/lượng

Đối với vàng nhẫn, giá mua - bán tại Công ty SJC niêm yết ở mức 149,6 – 152,1 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với buổi sáng và về giá đóng cửa cuối ngày hôm qua. Công ty PNJ và DOJI tiếp tục giữ nguyên giá mua - bán ở mức 150 – 153 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu mua - bán tại 151,2 - 154,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng so với buổi sáng nhưng vẫn tăng 700.000 đồng/lượng so với cuối phiên hôm qua.

Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải được giao dịch mức 151,2 - 154,2 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so với cuối phiên hôm qua.

-------------------------------------------------

Tại thị trường trong nước, cập nhật mới nhất vào 9h15 sáng nay (11/12), vàng nhẫn và vàng miếng cùng tăng giá so với mức đóng cửa hôm qua.

Đối với vàng miếng, Công ty SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá mua - bán vàng miếng SJC ở mức 153,1 - 155,1 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Bảo Tín Mạnh Hải có cùng mức tăng và tiếp tục chào mua cao hơn, giao dịch ở mức 153,2 - 155,1 triệu đồng/lượng

Đối với vàng nhẫn, giá mua - bán tại Công ty SJC niêm yết ở mức 150,1 – 152,6 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Công ty PNJ và DOJI mua - bán ở mức 150 – 153 triệu đồng/lượng, tăng 500.000/lượng đồng ở cả hai chiều. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu mua - bán tại 151,5 - 154,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải được giao dịch mức 150,9 - 153,9 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua - bán vàng miếng rơi vào khoảng 2 triệu đồng/lượng trong khi vàng nhẫn chênh nhau 2,5 - 3 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng trong nước cao hơn khoảng 20 triệu đồng/lượng so với thế giới.

-------------------------------------------------

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ghi nhận đầu sáng nay giao dịch ở mức 4.240 USD/ounce, tăng 0,3% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng thế giới cũng đã tăng 0,5% trong phiên giao dịch hôm qua và 0,41% trong phiên giao dịch 9/12.

Giá vàng thế giới bật tăng sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày vào rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam) và quyết định hạ lãi suất chuẩn thêm 0,25 điểm % với tỷ lệ 9 phiếu thuận - 3 phiếu chống.

Hiện tại, lãi suất quỹ liên bang đang nằm trong phạm vi mục tiêu 3,5 - 3,75%. Đây là lần hạ lãi suất thứ ba liên tiếp trong năm nay của ngân hàng trung ương Mỹ - đúng như dự đoán của thị trường và nối tiếp động thái vào tháng 9 và tháng 10.

Về kinh tế, FOMC đã nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 lên 2,3%, cao hơn nửa điểm phần trăm so với triển vọng tháng 9. Ủy ban tiếp tục kỳ vọng lạm phát sẽ duy trì trên mức mục tiêu 2% cho đến năm 2028.

“Các chỉ số hiện có cho thấy hoạt động kinh tế đang mở rộng với tốc độ vừa phải. Tốc độ tăng trưởng việc làm đã chậm lại trong năm nay, và tỷ lệ thất nghiệp đã tăng nhẹ tính đến tháng 9. Các chỉ số gần đây hơn cũng phù hợp với những diễn biến này. Lạm phát đã tăng lên so với đầu năm và vẫn ở mức khá cao”, tuyên bố chính sách tiền tệ cho biết.

Ngoài quyết định lãi suất, Fed cũng thông báo sẽ mua chứng khoán kho bạc trở lại. Động thái này diễn ra trong bối cảnh công chúng lo ngại về áp lực trên thị trường liên ngân hàng.

Theo đó, Fed sẽ bắt đầu bằng việc mua 40 tỷ USD tín phiếu kho bạc từ ngày 12/12. Hoạt động mua vào dự kiến sẽ “duy trì ở mức cao trong vài tháng”, sau đó có thể sẽ “giảm đáng kể”.

Phát biểu sau cuộc họp, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết chính sách lãi suất của ngân hàng trung ương đang ở vị thế tốt để ứng phó với những gì sắp xảy ra đối với nền kinh tế, nhưng từ chối đưa ra thêm hướng dẫn nào về việc liệu có đợt cắt giảm lãi suất nào nữa trong tương lai gần hay không.

Các dự báo về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) - được gọi là biểu đồ chấm - vẫn không thay đổi, với việc các nhà hoạch định chính sách dự kiến lãi suất sẽ giảm xuống 3,4% vào năm tới, cho thấy khả năng sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất.

Ngân hàng trung ương chỉ dự kiến có một đợt cắt giảm lãi suất tiềm năng trong năm 2027 và kỳ vọng lãi suất dài hạn sẽ ổn định ở mức 3,1%.

Lãi suất thấp hơn làm tăng sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng đối với nhà đầu tư.

Naeem Aslam, Giám đốc Đầu tư tại Zaye Capital Markets, cho biết các nhà đầu tư nên thận trọng về phản ứng thái quá trên thị trường tài chính toàn cầu, vì phần lớn triển vọng của Fed đã được phản ánh vào giá.

“Thị trường đã có một đợt tăng giá mạnh như thường lệ sau quyết định của Fed, nhưng điều quan trọng cần nhớ là việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản đã được phản ánh vào giá từ trước, vì vậy hãy lưu ý rằng đợt tăng giá này sẽ giảm dần,” ông nói.

Tại thị trường trong nước, ghi nhận vào đầu giờ sáng nay (11/12), giá vàng vẫn chưa thay đổi so với mức đóng cửa hôm qua.

Đối với vàng miếng, Công ty SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá mua - bán vàng miếng SJC ở mức 152,7 - 154,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục chào mua cao hơn, giao dịch ở mức 152,8 - 154,7 triệu đồng/lượng

Đối với vàng nhẫn, giá mua - bán tại Công ty SJC niêm yết ở mức 149,6 – 152,1 triệu đồng/lượng. Công ty PNJ và DOJI mua - bán ở mức 149,5 – 152,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu mua - bán tại 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng được giao dịch mức 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng.



