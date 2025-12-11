Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khách hàng Vietcombank rút tiền, chuyển tiền, nộp tiền tại cửa hàng FPT chú ý biểu phí mới

11-12-2025 - 16:50 PM | Tài chính - ngân hàng

Khách hàng Vietcombank rút tiền, chuyển tiền, nộp tiền tại cửa hàng FPT chú ý biểu phí mới

Vietcombank vừa thông báo điều chỉnh biểu phí các dịch vụ tại Đại lý thanh toán FPT Retail từ ngày 10/12/2025

Theo đó, dịch vụ nộp tiền mặt vào tài khoản Vietcombank, dịch vụ rút tiền mặt từ tài khoản Vietcombank, dịch vụ chuyển tiền cho bên thụ hưởng có tài khoản tại ngân hàng khác sẽ có phí 0,33% x giá trị giao dịch. Phí tối thiểu là 11.000 đồng, tối đa là 33.000 đồng, đã bao gồm 10% VAT.

Như vậy, ví dụ khách hàng rút 20 triệu đồng thì mức phí là 33.000 đồng. Khách hàng rút 10 triệu thì phí cũng là 33.000 đồng. Khách hàng rút 5 triệu thì phí ở mức 16.500 đồng.

Trước đó, Vietcombank áp dụng mức phí tùy vào giá trị giao dịch. Nếu giao dịch không quá 5 triệu đồng, mức phí cố định 15.000 đồng/giao dịch. Nếu giao dịch từ trên 5 triệu đến 10 triệu đồng, phí là 20.000 đồng/giao dịch. Nếu giao dịch từ trên 10 triệu đến 15 triệu, phí giao dịch là 30.000 đồng/giao dịch. Từ trên 15 triệu đồng, phí giao dịch 50.000 đồng/giao dịch.

Được biết, mô hình hợp tác Đại lý thanh toán được Vietcombank và FPT triển khai từ ngày 16/5/2025, tích hợp các dịch vụ thanh toán của Vietcombank vào hệ thống cửa hàng trên toàn quốc của FPT Shop. Khách hàng có thể trực tiếp thực hiện các dịch vụ tài chính của Vietcombank như nộp, rút tiền mặt ngay tại cửa hàng FPT Shop.


Thu Thủy

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Ông lớn" ngân hàng Việt đóng cửa hoàn toàn một loạt phòng giao dịch

"Ông lớn" ngân hàng Việt đóng cửa hoàn toàn một loạt phòng giao dịch Nổi bật

Cổ phiếu ngân hàng của năm: Ai có mức tăng giá ấn tượng, thanh khoản khổng lồ, cổ tức cao và được nhà đầu tư yêu thích?

Cổ phiếu ngân hàng của năm: Ai có mức tăng giá ấn tượng, thanh khoản khổng lồ, cổ tức cao và được nhà đầu tư yêu thích? Nổi bật

Ví điện tử đua nhau làm mới để giữ chân người dùng

Ví điện tử đua nhau làm mới để giữ chân người dùng

16:30 , 11/12/2025
Nỗ lực giữ ổn định lãi suất

Nỗ lực giữ ổn định lãi suất

15:46 , 11/12/2025
BVBank đồng hành cùng Đội tuyển Bóng rổ Quốc gia Việt Nam tại SEA Games 33: “Tỏa sáng niềm tự hào Việt Nam”

BVBank đồng hành cùng Đội tuyển Bóng rổ Quốc gia Việt Nam tại SEA Games 33: “Tỏa sáng niềm tự hào Việt Nam”

15:36 , 11/12/2025
MSB hỗ trợ đến 200 tỷ đồng cho doanh nghiệp các ngành trọng điểm

MSB hỗ trợ đến 200 tỷ đồng cho doanh nghiệp các ngành trọng điểm

13:30 , 11/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên