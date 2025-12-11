Khách hàng Vietcombank rút tiền, chuyển tiền, nộp tiền tại cửa hàng FPT chú ý biểu phí mới

Theo đó, dịch vụ nộp tiền mặt vào tài khoản Vietcombank, dịch vụ rút tiền mặt từ tài khoản Vietcombank, dịch vụ chuyển tiền cho bên thụ hưởng có tài khoản tại ngân hàng khác sẽ có phí 0,33% x giá trị giao dịch. Phí tối thiểu là 11.000 đồng, tối đa là 33.000 đồng, đã bao gồm 10% VAT.

Như vậy, ví dụ khách hàng rút 20 triệu đồng thì mức phí là 33.000 đồng. Khách hàng rút 10 triệu thì phí cũng là 33.000 đồng. Khách hàng rút 5 triệu thì phí ở mức 16.500 đồng.

Trước đó, Vietcombank áp dụng mức phí tùy vào giá trị giao dịch. Nếu giao dịch không quá 5 triệu đồng, mức phí cố định 15.000 đồng/giao dịch. Nếu giao dịch từ trên 5 triệu đến 10 triệu đồng, phí là 20.000 đồng/giao dịch. Nếu giao dịch từ trên 10 triệu đến 15 triệu, phí giao dịch là 30.000 đồng/giao dịch. Từ trên 15 triệu đồng, phí giao dịch 50.000 đồng/giao dịch.

Được biết, mô hình hợp tác Đại lý thanh toán được Vietcombank và FPT triển khai từ ngày 16/5/2025, tích hợp các dịch vụ thanh toán của Vietcombank vào hệ thống cửa hàng trên toàn quốc của FPT Shop. Khách hàng có thể trực tiếp thực hiện các dịch vụ tài chính của Vietcombank như nộp, rút tiền mặt ngay tại cửa hàng FPT Shop.



