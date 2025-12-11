BVBank đồng hành cùng Đội tuyển Bóng rổ Quốc gia Việt Nam tại SEA Games 33: “Tỏa sáng niềm tự hào Việt Nam”

Khát vọng "Tỏa sáng niềm tự hào"

SEA Games 33 – sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á – sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 20/12 tại Thái Lan, quy tụ hàng nghìn vận động viên tranh tài ở hơn 40 bộ môn. Trong đó, bóng rổ tiếp tục là điểm nhấn khi bộ môn này ngày càng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khu vực và Việt Nam.

Đến với SEA Games 33 năm nay, Đội tuyển Bóng rổ Quốc gia Việt Nam mang theo sứ mệnh "Tỏa sáng niềm tự hào – Shine Our Golden Pride" – không chỉ thi đấu để giành chiến thắng, mà còn để kể câu chuyện về tinh thần và văn hóa Việt Nam, luôn chiến đấu kiên định, gắn kết và lòng tự tôn sâu sắc. Khi tinh thần Việt Nam hòa cùng khát vọng chiến thắng, chúng ta không chỉ thi đấu cho thành tích, mà còn thi đấu để tôn vinh giá trị, văn hóa và niềm tự hào của dân tộc trên đấu trường khu vực và quốc tế.

Trải qua ngày thi đấu 3x3 đầy căng thẳng và quyết liệt vừa qua, cả Đội tuyển Bóng rổ Quốc gia Nam và Nữ Việt Nam đã cống hiến những trận đấu đầy bản lĩnh, tạo nên những cột mốc đáng nhớ.

Đặc biệt, sự quả cảm của chị em song sinh Trương Thảo Vy và Trương Thảo My cùng hai đồng đội đã lay động hàng triệu trái tim. Dù gặp chấn thương, Thảo Vy vẫn kiên quyết ra sân, thể hiện một ý chí sắt đá, cùng tinh thần không bỏ cuộc. Chính sự quyết tâm cao độ cùng bản lĩnh kiên cường đó, cả 4 cô gái đã giành cho mình tấm vé chính thức vào vòng Tứ Kết.

BVBank – Hành trình bền bỉ vì thể thao Việt Nam

Nhiều năm qua, BVBank là một trong những đơn vị đồng hành tích cực nhất cùng sự phát triển của bóng rổ Việt Nam. Ngân hàng đã sát cánh cùng VBF và đội tuyển quốc gia từ năm 2017, ủng hộ bóng rổ Việt Nam tại các kỳ SEA Games, giải bóng rổ chuyên nghiệp VBA, đội bóng Saigon Heat trong các mùa giải ABL và nhiều hoạt động thúc đẩy phong trào thể thao học đường.

Trước thềm SEA Games 33, BVBank tiếp tục để lại dấu ấn khi phối hợp cùng Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc NUC 2025 triển khai chương trình "Hành trình Tỏa sáng Niềm Tự Hào", tuyển chọn bốn bạn trẻ đam mê bóng rổ tham gia đồng hành cùng đội tuyển quốc gia tại đại hội lần này. Đây không chỉ là hoạt động mang tính truyền cảm hứng mà còn thể hiện sự cam kết lâu dài của BVBank trong việc lan tỏa năng lượng tích cực, khuyến khích thế hệ trẻ sống mạnh mẽ, bản lĩnh và theo đuổi đam mê.

Đồng thời, trên hành trình "Tỏa sáng niềm tự hào" này, BVBank tự hào có sự đồng hành cùng những ngôi sao sáng của bóng rổ Việt Nam: Trương Twins (Trương Thảo My – Trương Thảo Vy) và Võ Kim Bản.

Ba gương mặt, ba câu chuyện, nhưng cùng chung một tinh thần xuyên suốt: đó là khát vọng vươn lên mãnh liệt và niềm kiêu hãnh của người trẻ Việt. Cả Thảo My, Thảo Vy và Võ Kim Bản đều là những chiến binh không ngừng nghỉ, luôn hết mình theo đuổi đam mê, thể hiện bản lĩnh thép trên sân đấu và cháy bỏng với khát khao chiến thắng. Họ không chỉ là vận động viên mà còn là biểu tượng truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, cất lên tiếng nói của bản lĩnh Việt đang vươn mình ra khu vực thông qua mỗi bước chạy, mỗi pha bóng, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách để viết tiếp câu chuyện vinh quang của dân tộc.

Tháng 12 năm nay cũng đánh dấu cột mốc 33 năm hình thành và phát triển của BVBank. Việc tiếp tục đồng hành cùng bóng rổ Việt Nam tại SEA Games 33 được xem là món quà ý nghĩa mà ngân hàng muốn dành cho người hâm mộ và cho chính hành trình bứt phá của mình.

"Đồng hành cùng bóng rổ Việt Nam không chỉ là một hoạt động tài trợ thể thao, mà là một phần trong hành trình nuôi dưỡng đam mê, nâng cao tầm vóc, thúc đẩy tinh thần vươn tầm đến các bạn trẻ của BVBank. Chúng tôi nhìn thấy ở các vận động viên bóng rổ hình ảnh của những người trẻ không ngừng nỗ lực vượt qua giới hạn! Điều đó cũng chính là tinh thần của BVBank trên hành trình phát triển: kiên định, bứt phá và sáng tạo để vươn xa hơn. Và SEA Games 33 là cột mốc đặc biệt, không chỉ với đội tuyển mà còn với người hâm mộ thể thao Việt Nam. BVBank tự hào được đồng hành để tiếp thêm niềm tin, cổ vũ cho ý chí và tinh thần chiến đấu của các tuyển thủ, cũng như lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến thế hệ trẻ – những bạn trẻ của thời đại mới, tự tin khẳng định bản lĩnh Việt Nam trên đấu trường khu vực. Chúng tôi tin rằng, khi mỗi cá nhân đều nỗ lực để "tỏa sáng niềm tự hào" của riêng mình, đó cũng là lúc Việt Nam mang thêm những dấu ấn mới trên bản đồ thể thao Đông Nam Á và xa hơn là Châu Á trong tương lai.