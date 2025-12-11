Cổ phiếu ngân hàng của năm: Ai có mức tăng giá ấn tượng, thanh khoản khổng lồ, cổ tức cao và được nhà đầu tư yêu thích?

Tính đến đầu giờ sáng ngày 11/12/2025, cuộc đua tại hạng mục "Cổ phiếu ngân hàng được nhà đầu tư yêu thích của năm" đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi lượng tương tác của độc giả tiếp tục tăng mạnh.

Dẫn đầu là TCB với hơn 900.000 lượt bình chọn, tạo ra khoảng cách lớn so với nhóm còn lại. SHB tạm giữ vị trí thứ hai với hơn 500.000 lượt. Ở nhóm tiếp theo, VPB ghi nhận hơn 61.000 lượt bình chọn, MBB hơn 11.000 lượt, LPB đạt hơn 5.300 lượt, trong khi STB trên 5.100 lượt.

Trong năm qua, TCB, SHB, VPB, MBB, STB, LPB là những cổ phiếu ngân hàng niêm yết gây chú ý trên thị trường chứng khoán với mức tăng giá ấn tượng, thanh khoản sôi động. Bên cạnh đó, một số ngân hàng có chính sách cổ tức, kết quả kinh doanh tích cực được nhà đầu tư đánh giá cao.

Giai đoạn bình chọn của FChoice 2025 diễn ra từ 00h00 ngày 28/11 đến 23h59 ngày 13/12/2025. Mỗi tài khoản xác minh qua Facebook/Google được bình chọn tối đa 24 lần/ngày cho mỗi đề cử, với mỗi lượt cách nhau 1 tiếng, tạo ra cơ hội rộng mở để độc giả thể hiện sự ủng hộ dành cho cổ phiếu mình yêu thích. Song song với đó, Hội đồng thẩm định đang tiến hành đánh giá hồ sơ từ 1/12 đến 14/12/2025. Kết quả cuối cùng của hạng mục "Cổ phiếu ngân hàng của năm" được xác định dựa trên 50% điểm bình chọn của độc giả và 50% điểm thẩm định sẽ được công bố vào ngày 15/12/2025.

SHB (mã chứng khoán: SHB)

Trong 11 tháng đầu năm 2025, SHB ghi nhận mức tăng giá 113%, là cổ phiếu ngân hàng nêm yết có mức tăng giá mạnh nhất. Nếu tính mức đỉnh đạt được hồi tháng 9 so với đáy tháng 1, cổ phiếu này ghi nhận mức tăng tới 150%.

SHB cũng là cổ phiếu ngân hàng có thanh khoản cao nhất trong năm với hơn 15 tỷ cổ phiếu khớp lệnh, giá trị gần 240 nghìn tỷ đồng.

Tương tự những năm trước, SHB tiếp tục duy trì chính sách cổ tức cho cổ đông trong năm qua. Cụ thể, tháng 2/2025, ngân hàng đã hoàn tất việc trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 11% mà Đại hội đồng cổ đông 2024 thông qua. ĐHĐCĐ năm 2025 ngân hàng cũng đã thông qua việc tiếp tục chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5% và bằng cổ phiếu tỷ lệ 13%. So với năm ngoái, kế hoạch chia cổ tức năm nay đã được đẩy nhanh, hoàn tất trong tháng 6 và tháng 8.

Nhờ đó, vốn điều lệ của SHB đã tăng từ 40,6 nghìn tỷ lệ gần 46 nghìn tỷ đồng. Sắp tới, ngân hàng dự kiến tiếp tục tăng vốn điều lệ lên hơn 53 nghìn tỷ đồng thông qua viẹc phát hành 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp trong và ngoài nước, phát hành 459,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 90,6 triệu cổ phiếu ESOP.

SHB cũng có kết quả kinh doanh tích cực khi lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt 12.235 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ, hoàn thành 85% kế hoạch năm. Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản SHB đạt 852.695 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cuối năm 2024 và hiện đã vượt kế hoạch năm 2025, cơ sở hướng đến mốc 1 triệu tỷ đồng tổng tài sản vào năm 2026.

Techcombank (mã chứng khoán: TCB)

Cổ phiếu TCB ghi nhận mức tăng 41% trong 11 tháng đầu năm. Cổ phiếu này có đà tăng mạnh kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10 rồi quay đầu điều chỉnh. Nếu tính từ mức giá thấp nhất hồi tháng 1 đến mức giá đỉnh tháng 10/2025, cổ phiếu TCB tăng 81%.

Hơn 4 tỷ cổ phiếu TCB đã được giao dịch khớp lệnh trong 11 tháng đầu năm, giá trị khoảng 140 nghìn tỷ đồng, nằm trong Top 5 ngân hàng có thanh khoản cao nhất.

Sau khi chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15% và bằng cổ phiếu tỷ lệ 100% trong năm 2024, Techcombank tiếp tục chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% trong năm 2025.

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2025, Techcombank là ngân hàng tư nhân có lợi nhuận trước thuế cao nhất, đạt 23,4 nghìn tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Ngân hàng hiện có vốn chủ sở hữu đạt 179 nghìn tỷ đồng, cao nhất trong các ngân hàng tư nhân, và đứng thứ 2 hệ thống (sau Vietcombank). Vốn điều lệ Techcombank ở mức hơn 70,6 nghìn tỷ đồng.

Tại 30/09/2025, tổng tài sản của Techcombank đã đạt hơn 1,13 triệu tỷ đồng. Ngân hàng có vị thế vững chắc về tỷ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn và tài khoản sinh lời tự động), đạt 42,5%, thuộc nhóm đầu ngành. Bên cạnh đó, TCB duy trì chất lượng tài sản vững chắc, với tỷ lệ nợ xấu (NPL) ở mức 1,23%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLC) đạt 119,1%, đánh dấu quý thứ 8 liên tiếp trên ngưỡng 100%.

VPBank (mã chứng khoán: VPB)

Trong 11 tháng đầu năm 2025, cổ phiếu VPB tăng 56%. Mã ngân hàng này có giai đoạn tăng dựng đứng từ tháng 5 đến tháng 8 với mức tăng gấp 2 lần, đạt đỉnh 38.650 đồng/cp.

Hơn 6,5 tỷ cổ phiếu VPB đã được trao tay theo phương thức khớp lệnh trong 11 tháng đầu năm, với giá trị giao dịch đạt hơn 160 nghìn tỷ đồng, là mã ngân hàng có thanh khoản lớn thứ 2. Hiện VPB có vốn hoá hơn 230 nghìn tỷ đồng, tương đương với khoảng 8,5 tỷ USD.

Trong năm 2025, VPBank đã thực hiện 1 đợt chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, quy mô chi trả là gần 4.000 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, VPBank cùng với Techcombank là 2 ngân hàng tư nhân đầu tiên cán mốc 1 triệu tỷ đồng tổng tài sản. Kết thúc 9 tháng năm 2025, tổng tài sản hợp nhất của VPBank vượt kế hoạch đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), đạt 1,18 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 27,5% so với đầu năm; tổng tài sản riêng lẻ hơn 1,1 triệu tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm của Vpbank đạt 20.396 tỷ đồng, cao hơn 47,1% so với cùng kỳ năm trước.

MB (mã chứng khoán: MBB)

Trong 11 tháng đầu năm 2025, giá cổ phiếu MBB ghi nhận mức tăng 42%. Thanh khoản giao dịch đạt khoảng 150 nghìn tỷ đồng.

MBB là một trong những ngân hàng có tỷ lệ chia cổ tức mạnh nhất trong năm nay. Đầu năm, MBB tiến hành trả cổ tức cho lợi nhuận năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%. Đến giữa năm, ngân hàng tiếp tục chi trả cổ tức cho lợi nhuận năm 2024 với tổng tỷ lệ ấn tượng là 35%, bao gồm 3% bằng tiền mặt (300 đồng/cổ phiếu) và 32% bằng cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MB đạt 23.139 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ. Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản MB vượt 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 17,7% so với đầu năm. Với 2 đợt chia cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ MB có bước nhảy vọt đáng kể, từ mức 52,1 nghìn tỷ đồng lên hơn 80,5 nghìn tỷ đồng, hiện là ngân hàng có vốn điều lệ cao thứ 2 hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Sacombank (mã chứng khoán: STB)

Cổ phiếu STB của Sacombank nằm trong nhóm những cổ phiếu ngân hàng niêm yết có thanh khoản cao nhất và tăng giá mạnh nhất.

Trong 11 tháng đầu năm, giá cổ phiếu STB đã tăng 32%. Tương tự như nhiều mã ngân hàng khác, cổ phiếu STB có đà tăng mạnh kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10 với mức tăng gần 70%. Từ nửa cuối tháng 10, cổ phiếu này quay đầu điều chỉnh, hiện thị giá quanh mức 48.000 đồng/cp.

Sacombank là ngân hàng lớn hiếm hoi không chia cổ tức trong năm qua do vẫn chưa hoàn tất Đề án tái cơ cấu. Năm 2025 cũng là năm đầu tiên sau 9 năm, Sacombank đưa kế hoạch chia cổ tức trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên. Lãnh đạo Sacombank cho hay việc thoái phần vốn 32,5% của nhóm ông Trầm Bê là "nút thắt" cuối cùng của tái cơ cấu ngân hàng. Sau khi hoàn tất thương vụ, Sacombank mới có điều kiện tài chính để tăng vốn và chia lợi nhuận cho cổ đông.

Về hoạt động kinh doanh và xử lý nợ xấu, Sacombank tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Sacombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 10.988 tỷ đồng tăng 36% so với cùng kỳ. Nếu so với mục tiêu 14.650 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đề ra cho cả năm, Sacombank thực hiện được 75% sau 3 quý đầu năm. Tính đến cuối quý 3, tổng tài sản ngân hàng tăng 13% so với đầu năm, lên hơn 848 nghìn tỷ đồng.

LPBank (mã chứng khoán: LPB)

Cổ phiếu LPB của LPBank ghi nhận mức tăng 56% trong 11 tháng đầu năm. Là một trong 5 cổ phiếu niêm yết tăng giá mạnh nhất.

LPBank gây ấn tượng mạnh với nhà đầu tư trong năm qua bởi tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt lên tới 25% trong năm qua. Đây cũng là ngân hàng có tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt cao nhất năm 2025. LPBank không có đợt chia cổ tức bằng cổ phiếu nào.

Gần đây, LPBank bất ngờ cho biết sẽ trình phương án tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025. Dự kiến, LPBank sẽ điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài từ 5% lên 30%. Động thái này được kỳ vọng sẽ tạo sức hấp dẫn mạnh mẽ hơn cho cổ phiếu LPB và tạo nền tảng thu hút nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Theo báo cáo tài chính gần nhất, sau 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế lũy kế của LPBank đã đạt mức cao nhất với 9.612 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024. Tính đến ngày 30/09/2025, tổng tài sản của LPBank đạt 539.149 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ và tăng hơn 6% so với đầu năm.

