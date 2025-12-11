Vì sao nói gói giải pháp tài trợ ngành dệt may của ACB là “đúng người, đúng thời điểm”?

Tổng kết năm 2025, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành dệt may ước đạt 46 tỷ USD, tăng 5,6% so với năm 2024. Mỹ vẫn là thị trường chủ lực. Việt Nam tiếp tục nằm trong top 3 các nước xuất khẩu dệt may hàng đầu thế giới. Con số xuất siêu ấn tượng mang về 21 tỷ USD còn cho thấy vị thế trụ cột quan trọng của ngành dệt may trong cán cân thương mại quốc gia. Đồng thời, tỷ lệ giá trị nội địa tăng thêm đạt khoảng 52%, minh chứng cho sự chủ động ngày càng cao về nguồn cung nguyên phụ liệu trong nước, một trong những thách thức lớn của ngành dệt may từ trước đến nay.

Khẳng định vai trò của dòng vốn ổn định

Gia nhập vào sân chơi càng lớn, tính cạnh tranh càng cao. Tuy nhiên, nhờ chiến lược "lấy chất lượng làm trọng tâm", ổn định về chính trị, kinh tế vĩ mô, Việt Nam vẫn nhận được sự tín nhiệm và các đơn hàng từ các thị trường khó tính. Bên cạnh đó, tại "Hội nghị Ngành Dệt May – Chuỗi cung ứng: Giải pháp trong biến động" do ACB tổ chức hồi tháng 10.2025, ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) cũng khẳng định vai trò đồng hành của các tổ chức tín dụng trong việc tài trợ vốn để doanh nghiệp Việt bứt phá, tự tin nắm bắt cơ hội tăng trưởng và trụ vững trước những biến động của thị trường toàn cầu.

ACB ký kết thỏa thuận tài trợ vốn cho các doanh nghiệp, khẳng định cam kết đồng hành tại "Hội nghị Ngành Dệt May – Chuỗi cung ứng: Giải pháp trong biến động".

Theo ông Ngô Tấn Long – P.TGĐ ACB, ngân hàng đã đồng hành cùng ngành dệt may nhiều năm và đang mở rộng danh mục tài trợ trong giai đoạn 2025-2027: "Chúng tôi hiểu đặc thù của ngành nên đã thiết kế các gói tài trợ phù hợp: tín chấp dựa trên dòng tiền, với hạn mức gấp 2 lần vốn chủ sở hữu, cùng khung tín dụng trung - dài hạn giúp doanh nghiệp mua sắm thiết bị mà không cần thẩm định lại nhiều lần".

Theo VITAS, "Xanh hóa – Số hóa" được xem là định hướng phát triển của năm 2026, giúp cộng đồng doanh nghiệp gia cố năng lực nội tại và tăng cường khả năng cạnh tranh khi mà xu hướng thời trang xanh lên ngôi, phát triển bền vững là con đường dài hạn. Không đứng ngoài cuộc chuyển mình này, ACB mạnh tay rót vào thị trường 5.000 tỷ thuộc gói Tín dụng xanh với lãi suất thấp hơn khoản vay thông thường từ 2% – 3%.

Tiếp tục chinh phục các mục tiêu xuất khẩu đầy thách thức trong năm 2026, bảo hiểm tỷ giá và lãi suất tại ACB cùng các giải pháp thanh toán quốc tế tối ưu chi phí vẫn là các sản phẩm được doanh nghiệp quan tâm hàng đầu. Ngoài ra, các dịch vụ tài trợ thương mại và thanh toán quốc tế online hiện đã đạt tỷ lệ tự động hóa 70 - 80%, giúp rút ngắn thời gian xử lý, giao dịch thuận tiện hơn tại ACB. Mọi giải pháp đều được nghiên cứu, phát triển và tư vấn dựa trên nhu cầu thực tiễn của từng doanh nghiệp.

Ngành dệt may Việt Nam: Nam châm hút vốn FDI cực mạnh

Số liệu từ Cục Hải quan cho thấy, trong 10 tháng của năm nay, dệt may và giày dép nằm trong top 6 nhóm hàng mà các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam xuất khẩu lớn nhất với kim ngạch đạt 36,5 tỷ USD. Dệt may Việt Nam một lần nữa khẳng định sức hút với dòng vốn ngoại, điểm hình từ Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản và Ấn Độ… với hơn 3000 dự án trải khắp cả nước.

ACB cung cấp gói giải pháp tài chính đáp ứng nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp dệt may

Để dòng vốn màu mỡ này đầu tư có hiệu quả và phát huy thế mạnh của Việt Nam trong lĩnh vực dệt may, ACB cung cấp các gói giải pháp tài chính tương ứng với nhu cầu thực tế, giúp doanh nghiệp FDI "nhập gia tùy tục":

- Giai đoạn khảo sát & thành lập: mở tài khoản đa ngoại tệ, tư vấn pháp lý – ngân hàng, hỗ trợ thanh toán ban đầu.

- Giai đoạn xây dựng nhà máy: tài trợ nhập khẩu thiết bị, bảo lãnh xây lắp, thanh toán quốc tế.

- Giai đoạn đi vào sản xuất: tài trợ thương mại, tín dụng trung – dài hạn, quản lý dòng tiền.

- Giai đoạn mở rộng: ưu đãi phí thanh toán quốc tế, sản phẩm ngoại hối, tín dụng linh hoạt, hỗ trợ kết nối ERP.

Tất cả được hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên gia đa ngôn ngữ (Anh – Hoa – Hàn), giúp doanh nghiệp FDI rút ngắn đáng kể thời gian hoàn thiện thủ tục và thích nghi dễ dàng hơn với môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Đại diện của ACB cũng cho biết ngân hàng đã cùng với các khách hàng doanh nghiệp lên kế hoạch quản trị tài chính cho cả năm 2026. Nhiều khách hàng đã kín lịch sản xuất đến hết Quý I/2026 và đang đàm phán tích cực cho Quý II. Ngoài ra, ở nhiều tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão lũ ở miền Bắc và miền Trung, hoạt động tái thiết sau thiên tai để tiếp tục sản xuất, kinh doanh cũng được ACB hỗ trợ vốn với lãi suất đặc biệt ưu đãi.

Với các giải pháp tài chính được "thiết kế và may đo" riêng cho ngành dệt may đối với cả doanh nghiệp nội địa và quốc tế, ACB đã sẵn sàng và tự tin đáp ứng mọi nhu cầu phát triển của toàn ngành trong bất kể diễn biến nào của thị trường.

