Mất tiền thật vì tiền ảo, nhà đầu tư trắng tay

Chiều 10/12, chương trình “Phổ cập tài sản số” với chủ đề “An toàn bảo mật và tuân thủ cho tài sản mã hoá” chính thức ra mắt tại TPHCM.

Mất tiền thật vì tiền ảo

Chương trình đặt mục tiêu tiếp cận 1 triệu học viên trong năm 2026 trên toàn quốc nhằm nâng cao năng lực số, tăng cường bảo vệ người dùng, thúc đẩy sự phát triển minh bạch và bền vững của hệ sinh thái tài sản mã hoá . Đây cũng được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho sự ra mắt của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) tại TPHCM, góp phần xây dựng chuẩn năng lực, tiêu chuẩn an toàn - tuân thủ và nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường tài chính số trong giai đoạn mới.

Bà Jlo Tran - CEO, đồng sáng lập Học viện Đào tạo VBI - nhận định việc triển khai chương trình này mang ý nghĩa chiến lược, không chỉ nâng cao năng lực của các doanh nghiệp, tổ chức và nhà đầu tư tiềm năng, mà còn góp phần chuẩn hóa nhận thức, hành vi và tiêu chuẩn an toàn cho thị trường tài sản số.

Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm xây dựng nền tảng nhân lực, hiểu biết pháp lý và văn hoá tuân thủ cho sự vận hành của IFC tại TPHCM sắp tới. IFC được kỳ vọng trở thành hạt nhân thúc đẩy tài chính số, fintech và thị trường tài sản mã hoá tại khu vực.

Bà Jlo Tran chia sẻ tại buổi ra mắt chương trình “Phổ cập tài sản số”. Ảnh: Ngô Tùng.

Đề cập tính cần thiết của chương trình, bà Jlo Tran đã chia sẻ câu chuyện mất mát tài sản mới đây liên quan đến một nhà đầu tư trẻ nhưng có nhiều năm đầu tư trong lĩnh vực chứng khoán và tài sản mã hóa. Theo bà Jlo Tran, dù có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực đầu tư và mảng công nghệ, người này đã bị mất hoàn toàn tài sản của mình.

“Bạn ấy nhận được thông tin ví cá nhân có giao dịch nhận được một số tiền nhưng khi kiểm tra thì số tiền dư trong ví đã về 0, dù phần lịch sử giao dịch vẫn có tiền vào/tiền ra. Khi kiểm tra e-mail thì thấy thông báo có một lệnh rút tiền từ một sàn. Ngày hôm đó người này đã trắng tay dù là người rất có kinh nghiệm trong đầu tư”, bà Jlo Tran chia sẻ vụ việc và cho biết, hai ngày sau, nhà đầu tư mới soi xét lại lịch sử sử dụng điện thoại và phát hiện do đã truy cập một link lậu và đã nhận được một email yêu cầu đăng nhập vào sàn từ một địa chỉ khác tại TPHCM. Nhà đầu tư không nghi ngờ và thực hiện theo và mấy ngày sau mất hoàn toàn tài khoản.

17 triệu người Việt sở hữu tài sản mã hóa

Theo bà Jlo Tran, Việt Nam có số người tham gia thị trường tài sản mã hóa rất lớn khi nằm trong top 4 về chỉ số chấp nhận tiền mã hóa toàn cầu năm 2025 và có 17/100 triệu người sở hữu tài sản mã hóa. Tuy nhiên, mặt trái là Việt Nam cũng thuộc top quốc gia gặp những vấn đề về bảo mật, an ninh mạng liên quan đến những vụ lừa đảo tài chính với những hệ quả đau lòng.

"Chúng ta cần đặt lên hàng đầu yếu tố an toàn khi tham gia thị trường này, góp phần kiến tạo thị trường tài sản số bền vững tại Việt Nam”, chuyên huyên gia lưu ý.

Các chuyên gia, nhà khoa học trao đổi xoay quanh thị trường tiền mã hóa tại Việt Nam và các giải pháp nâng cao tính an toàn, minh bạch trong lĩnh vực này. Ảnh: Ngô Tùng.

Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Tư vấn ứng dụng kinh tế, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM - nhìn nhận: Việc nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp trong thị trường nói chung và người dân nói riêng là nền tảng cốt lõi để TPHCM tiến gần hơn với mục tiêu xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế hiện đại, minh bạch. Trong đó, tài sản mã hóa và các hạ tầng số sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng.

Chương trình “Phổ cập tài sản số” do Học viện đào tạo VBI và Trung tâm Tư vấn ứng dụng kinh tế TPHCM thuộc Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM triển khai, là một sáng kiến có vai trò quan trọng trong giai đoạn thị trường Việt Nam chuyển sang mô hình quản lý theo chuẩn quốc tế.

Với việc Quốc hội thông qua hàng loạt văn bản pháp lý quan trọng trong năm 2025, bao gồm Luật Công nghiệp Công nghệ số, nghị quyết về thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, nghị quyết triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới của nền kinh tế số. Trong bối cảnh này, nhu cầu trang bị kiến thức về an toàn bảo mật và tuân thủ pháp lý trong thị trường tài sản mã hoá càng trở nên cấp thiết.