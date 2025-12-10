Xuất hiện một ngân hàng cộng 1,4% lãi suất tiết kiệm

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa chính thức triển khai chương trình ưu đãi “Mở tiết kiệm online – Tặng thêm tới 1,4% lãi suất” dành cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến qua ứng dụng ngân hàng số NCB iziMobile.

Cụ thể, mọi khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm online trên ứng dụng ngân hàng số NCB iziMobile, kỳ hạn từ 1 tháng trở lên, sẽ được tặng thêm lãi suất lên đến +1,4% so với lãi suất tiết kiệm online niêm yết.

Thời gian áp dụng đến 31/12/2025 hoặc đến khi có thông báo điều chỉnh (tùy theo thời điểm nào đến trước).

Theo đó, khách hàng hạng Private sẽ được áp dụng mức cộng 1,4%/năm cho lãi suất tiết kiệm trên kênh online, bất kể số tiền gửi bao nhiêu.

Khách hàng Diamond được cộng 1,35% nếu số tiền gửi dưới 3 tỷ đồng, được cộng 1,4% nếu gửi từ 3 tỷ đồng.

Khách hàng Platinum được cộng 1,3% nếu số tiền gửi dưới 3 tỷ đồng, được cộng 1,35% nếu số tiền gửi từ 3 - 5 tỷ, được cộng 1,4% nếu gửi từ 5 tỷ trở lên.

Mức cộng tối thiểu đối với các khách hàng khác là 1,3%/năm.

Ngày 8/12, NCB cũng đã áp dụng biểu lãi suất huy động mới dành cho khách hàng cá nhân. Với tiền gửi online, khách hàng khi gửi kỳ hạn 4-5 tháng được áp dụng mức kịch trần quy định 4,75%/năm. Lãi suất kỳ hạn 6 tháng là 6,2%/năm. Lãi suất kỳ hạn 12 tháng trở lên là 6,3%/năm.

Ngoài ra, NCB đang có chương trình Chứng chỉ tiền gửi An Phát Lộc, áp dụng lãi suất tới 7,1%/năm cho kỳ hạn 24 tháng trở lên.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) mới đây cũng có động thái tăng mạnh lãi suất tiết kiệm online. Theo đó, nhà băng này dành tặng ưu đãi cho khách hàng gửi tiết kiệm trên App SHB SAHA với lãi suất tới 7,1%/năm, cao hơn đến 1,2% so với lãi suất được niêm yết.

Trước đó, theo thống kê trong tháng 11 có tới hơn 20 ngân hàng đã tăng lãi suất tiết kiệm như Sacombank, VPBank, MB, HDBank, Techcombank, LPBank,… Mức tăng lãi suất tại các ngân hàng phổ biến trong khoảng 0,2 – 0,5 điểm %, tập trung vào các kỳ hạn dưới 12 tháng. Tuy nhiên, cá biệt nhiều ngân hàng điều chỉnh tăng 0,6 – 0,8 điểm% đối với các kỳ hạn ngắn.

Hiện đối với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất huy động tại các ngân hàng hiện phổ biến quanh mức 3-4%/năm. Một số ngân hàng niêm yết ở mức kịch trần 4,75%/năm như NamABank, VIB, MBV. Trong khi các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, Agribank đang niêm yết chỉ 1,9%/năm (đối với gửi ở quầy).

Tại kỳ hạn 6 tháng, lãi suất có sự chênh lệch đáng kể giữa các ngân hàng. Trong khi các ngân hàng lớn như Agribank, BIDV, VietinBank đều niêm yết dưới 4%/năm thì một số nhà băng áp dụng trên 6% như VPBank, VIKKI BANK, VCBNEO, Bac A Bank,…

Lãi suất tiền gửi cao nhất tại các ngân hàng phổ biến 6-6,5%/năm, thường áp dụng cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Một số nơi áp dụng 7,5-9%/năm, tuy nhiên chỉ dành cho khoản tiền gửi "siêu khủng" tới hàng trăm tỷ đồng.



