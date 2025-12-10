Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện hoán đổi ngoại tệ, bơm tiền Đồng cho hệ thống ngân hàng

Ngày 09/12/2025, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục thực hiện hoán đổi ngoại tệ 14 ngày với các tổ chức tín dụng với hình thức: hoán đổi USD với VND (mua USD giao ngay, bán USD kỳ hạn) kỳ hạn 14 ngày, ngày giá trị là T+1, tỷ giá mua giao ngay là 23.948 VND/USD, tỷ giá kỳ hạn là 23.958 VND/USD.

Khối lượng ngoại tệ tối đa thực hiện hoán đổi tại phiên can thiệp là 500 triệu USD. Các TCTD có nhu cầu hoán đổi ngoại tệ với NHNN được đăng ký không quá 80% tổng khối lượng ngoại tế tối đa NHNN công bố.

Trước đó, NHNN đã có một đợt hoán đổi ngoại tệ tương tự vào ngày 5/12.

Về bản chất, đây là nghiệp vụ mà các ngân hàng thương mại giao USD cho NHNN và nhận lại VND ngay lập tức, rồi hai tuần sau mua lại USD theo tỷ giá đã ấn định. Điều này giúp NHNN bơm VND vào hệ thống bằng chính nguồn USD trong hệ thống ngân hàng – một loại tài sản có tính thanh khoản cao nhưng lâu nay chưa được sử dụng triệt để trong điều tiết thị trường tiền tệ.

Trao đổi với báo chí mới đây, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã triển khai nghiệp vụ giao dịch hoán đổi ngoại tệ với các TCTD để ổn định thị trường tiền tệ.

Theo Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, động thái trên là nhằm đáp ứng nhu cầu thanh khoản cho thị trường, nhất là dịp cuối năm, bên cạnh kênh cung ứng tiền qua kênh nghiệp vụ thị trường mở.

Động thái của NHNN diễn ra trong bối cảnh nhu cầu thanh khoản hệ thống ngân hàng có dấu hiệu gia tăng và lãi suất liên ngân hàng vọt lên mức trên 7% – cao nhất trong 3 năm trở lại đây. Công cụ này được xem là "đường ống" mới bơm VND cho hệ thống ngân hàng, khi kênh OMO truyền thống dần tiến tới giới hạn.

Theo đó, kênh OMO – vốn là công cụ quen thuộc – bị bó hẹp vì nguồn tài sản đảm bảo là trái phiếu Chính phủ (TPCP) mà các ngân hàng nắm giữ đang cạn dần, khi lượng OMO lưu hành đã vượt 360.000 tỷ đồng, tương đương gần một nửa lượng TPCP đủ điều kiện để vay cầm cố OMO, khiến dư địa vay thêm qua kênh này không còn nhiều. Trong bối cảnh này, NHNN mở một "kho thanh khoản mới" để bơm VND mà không phụ thuộc vào TPCP – và swap USD/VND trở thành lựa chọn hợp lý nhất.

"Công cụ này giúp hạ nhiệt bớt căng thẳng VND và chi phí swap trên thị trường trong giai đoạn cao điểm cuối năm, đồng thời quy mô 500 triệu USD nhiều khả năng chỉ là bước thử phản ứng thị trường, nếu công cụ vận hành trơn tru, nhà điều hành hoàn toàn có thể mở rộng khối lượng hoặc lặp lại các phiên hoán đổi tương tự trong thời gian tới", Chứng khoán SHS đánh giá.