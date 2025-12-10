Quy định mới liên quan đến tổ chức bảo hiểm tiền gửi được vay đặc biệt với lãi suất 0%

Với đa số đại biểu tán thành, sáng 10/12, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi).

Trước đó, báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến về vay đặc biệt, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, có ý kiến đề nghị làm rõ "nguyên tắc bảo toàn vốn trong hoạt động đầu tư” đối với việc bán giấy tờ có giá chưa đến hạn, rút các khoản tiền gửi chưa đến hạn, tránh vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: Như Ý

Về nội dung này, bà Hồng cho hay, trên cơ sở tiếp thu ý kiến đại biểu, tại khoản 1 điều 38 dự thảo luật về vay đặc biệt của Ngân hàng nhà nước đã bổ sung, làm rõ quy định: Số tiền trong quỹ dự phòng nghiệp vụ không đủ để trả tiền bảo hiểm được xác định khi tổ chức bảo hiểm tiền gửi đã sử dụng hết số tiền trong quỹ dự phòng nghiệp vụ mà vẫn không đủ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm.

“Việc bán giấy tờ có giá chưa đến hạn, rút các khoản tiền gửi chưa đến hạn phải đảm bảo nguyên tắc bảo toàn vốn trong hoạt động đầu tư”, Chính phủ nêu rõ.

Ngoài ra, nguyên tắc bảo toàn vốn trong hoạt động đầu tư của tổ chức bảo hiểm tiền gửi cũng đã được quy định tại dự thảo luật. Theo đó, việc cụ thể hóa nguyên tắc bảo toàn vốn trong hoạt động đầu tư của tổ chức bảo hiểm tiền gửi , việc vay đặc biệt từ Ngân hàng nhà nước của tổ chức bảo hiểm tiền gửi sẽ được quy định tại chế độ tài chính của tổ chức bảo hiểm tiền gửi, văn bản hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước.

Giám sát chặt tổ chức tín dụng được can thiệp sớm

Về cho vay đặc biệt, có ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát, đảm bảo thống nhất với Luật Các Tổ chức tín dụng, quy định quy mô, phạm vi rút tiền hàng loạt trong trường hợp can thiệp sớm và kiểm soát đặc biệt tại văn bản dưới luật đối với quy định tại điểm c khoản 1 điều 35, đảm bảo việc cho vay đặc biệt đúng đối tượng, tránh bị lợi dụng chính sách.

Về nội dung này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nêu rõ, quy định về các trường hợp tổ chức bảo hiểm tiền gửi cho vay đặc biệt tại dự thảo luật về cơ bản thống nhất với quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.

Các đại biểu tại phiên họp. Ảnh: Như Ý

Bên cạnh đó, theo quy định, tổ chức tín dụng được vay đặc biệt từ tổ chức bảo hiểm tiền gửi khi bị rút tiền hàng loạt, không yêu cầu tổ chức tín dụng này phải đang trong tình trạng được can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt.

Để đảm bảo chặt chẽ, dự thảo luật đã quy định rõ tổ chức bảo hiểm tiền gửi cho vay đặc biệt tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi tổ chức này được can thiệp sớm và bị rút tiền hàng loạt, được kiểm soát đặc biệt và bị rút tiền hàng loạt.

Các tổ chức tín dụng được can thiệp sớm, được kiểm soát đặc biệt sẽ chịu sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn các tổ chức tín dụng khác, theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng.

Ngoài ra, việc xác định tình trạng “ rút tiền hàng loạt ”, “can thiệp sớm”, “kiểm soát đặc biệt” cũng đã được quy định với các tiêu chí cụ thể tại Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Dự thảo luật cũng giao Thống đốc Ngân hàng nhà nước quy định việc tổ chức bảo hiểm tiền gửi cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng.

Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi) được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2026.